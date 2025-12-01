Assassin’s Creed Shadows feiert Advent: Täglich neue Gratis-Items sichern

Die Adventszeit hat auch Assassin’s Creed Shadows erreicht, und Ubisoft beschenkt die Community. Wer sich die virtuellen Überraschungen sichern will, muss allerdings täglich ins Spiel schauen. Anders als beim offiziellen PlayStation Adventskalender sind die Boni hier garantiert.

Täglich ein Geschenk abholen

Seit dem 1. Dezember können Spieler jeden Tag ein kostenloses Item aus dem Adventskalender abgreifen. Der Ablauf ist simpel: einfach ins Spiel einloggen, das Versteck aufsuchen und das Geschenk einsammeln. Doch Vorsicht: Wer einen Tag verpasst, verliert das Item und ein Nachholen ist nicht möglich. Das bringt den klassischen Adventskalender-Charme direkt in die digitale Welt von Assassin’s Creed Shadows.

Die genauen Inhalte der 25 Gratis-Geschenke hält Ubisoft noch geheim. Überraschungen gehören eben dazu. Neben den täglichen Items gibt es aber noch weitere Boni: Doppeltes Gold (Mon), doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Ressourcen und erhöhte Belohnungen für die Corrupted Castles. Diese Extras gelten ebenfalls bis zum 25. Dezember und bieten eine schöne Gelegenheit, in der Zeit vor Weihnachten schneller Fortschritte zu machen.

👀 25 days worth of goodies, *and* NEW FINISHERS?!?! I'm setting a daily alarm so I don't forget to claim it! 😁❤️🥂 https://t.co/wkT9BeaOXK — Assassin's Creed Unlimited (@ACUnlimited378) November 30, 2025

Wie lange geht das Event?

Ubisoft hat klare Start- und Endzeiten kommuniziert: Los geht es heute am 1. Dezember 2025, das Event endet am 25. Dezember 2025. Wer alle Geschenke mitnehmen will, sollte sich also jeden Tag kurz einloggen. Für Spieler, die das Maximum aus den doppelten Belohnungen herausholen möchten, ist die tägliche Routine besonders lohnenswert.

Das Event ist ein cleverer Mix aus Routine und Belohnung. Es animiert zu regelmäßigem Spielen, ohne dass es wie ein Zwang wirkt. Gleichzeitig sorgt es für kleine Überraschungen, die das Spiel frisch halten, gerade in der Weihnachtszeit ein willkommenes Extra. Wie es danach und im Jahr 2026 weitergeht, verrät euch die aktuelle Roadmap zum Spiel.

Also, seid ihr dabei? Holt ihr euch täglich euer Geschenk oder lasst ihr einige Tage ausfallen und genießt die Überraschungen, wenn ihr Zeit habt?