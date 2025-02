Assassin’s Creed Shadows: Wie Konzeptkunst die Erzählung formt

Die Welt von „Assassin’s Creed Shadows“ soll nicht nur lebendig wirken, sondern auch mitreißend erzählt werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die narrative Konzeptkunst, die weit mehr ist als nur atmosphärische Zeichnungen. Sie ist ein kreatives Werkzeug, das dem Story-Team hilft, zentrale Momente visuell zu planen und zu perfektionieren.

Von der Skizze zur Szene: Der kreative Prozess

Konzeptkunst wird genutzt, um das Aussehen, das Gefühl und die Stimmung entscheidender Szenen in der Geschichte festzulegen. Der Prozess beginnt mit dem Story-Team, das festhält, wie ein bestimmter Moment erzählt werden soll. Anschließend nimmt sich ein Konzeptkünstler dieser Idee an und entwirft mit Farbe, Kontrast, Beleuchtung und Perspektive eine erste visuelle Interpretation. Dann kommt das Design-Team ins Spiel: Es überlegt, wie dieser Moment in der Spielumgebung am besten umgesetzt werden kann. Auf Basis dieser visuellen Konzepte kann das Story-Team die Szene weiter verfeinern, um noch stärkere emotionale Reaktionen hervorzurufen.

Luc Plante, Quest Director des Spiels, beschreibt diesen Prozess als hochgradig kollaborativ: „Wir inspirieren uns gegenseitig, unsere Denkweise über wichtige Szenen zu erweitern.“ Dieses Hin und Her zwischen Storytelling und Design sorgt für eine packende und visuell beeindruckende Erzählweise.

Konzeptkunst als Rückgrat der Inszenierung

Die Bedeutung der Konzeptkunst erstreckt sich weit über die Gestaltung einzelner Szenen hinaus. Das Art-Team bei Ubisoft arbeitete eng mit dem Erzählteam zusammen, um das Erscheinungsbild der Protagonisten Naoe und Yasuke sowie aller Hauptfiguren und Bosse zu definieren. Neben den Charakteren wurden auch feindliche Archetypen und NPCs wie Bauern, Kaufleute, Fischer und Stadtbewohner visuell entworfen. Diese Details sorgen für die authentische Atmosphäre des feudalen Japans.

Assassin’s Creed Shadows – Konzeptkunst formt die Erzählung

Doch nicht nur physische Designs profitieren von der Konzeptkunst. Auch die Erzählung selbst wird maßgeblich beeinflusst: Künstler nutzen Beleuchtung, Farbgebung und Perspektive, um Stimmungen und Emotionen zu verstärken. Thierry Dansereau, Art Director des Spiels, betont die Bedeutung dieser visuellen Unterstützung: „Narrative Konzeptkunst fördert die thematische Entwicklung und bietet unseren Geschichtenerzählern wichtige visuelle Bezugspunkte.“

Storyboards: Der erste Schritt zur Inszenierung

Ein weiteres zentrales Werkzeug sind Storyboards, die als skizzierte Panels die „großen Momente“ einer Szene abbilden. Sie ermöglichen es dem Story- und Leveldesign-Team, das Tempo einer Sequenz zu bestimmen und die visuelle Sprache eines Moments zu verfeinern. Besonders wichtige Panels werden in ausgearbeitete Konzeptzeichnungen umgewandelt, um die Atmosphäre weiter zu verdichten.

Storyboards helfen nicht nur bei der Szenenstrukturierung, sondern auch bei der Abstimmung zwischen den verschiedenen Abteilungen. Durch diese visuelle Blaupause können die Designer sicherstellen, dass jede Szene nahtlos in die Gesamtgeschichte eingebettet wird.

Die narrative Konzeptkunst von „Assassin’s Creed Shadows“ ist weit mehr als nur eine optische Spielerei. Sie ist ein essenzielles Element des Storytellings und sorgt für eine tiefere Immersion. Durch die enge Zusammenarbeit von Künstlern, Autoren und Designern entsteht eine visuelle Sprache, die nicht nur beeindruckt, sondern auch die Geschichte lebendig macht. Ubisoft beweist einmal mehr, dass die Verbindung von Kunst und Narration der Schlüssel zu einem unvergesslichen Spielerlebnis ist.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 20. März 2025.