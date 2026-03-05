Assassin’s Creed Unity: 60-FPS-Patch und 4K-Upgrade für PS5 und Xbox verfügbar

Ubisoft hat Assassin’s Creed Unity ein technisches Update für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S spendiert, das die Bildrate auf 60 FPS anhebt. Erste Berichte und offizielle Update-Historien deuten zudem auf eine Anhebung der Auflösung auf 4K hin, was das visuelle Niveau des Titels aus dem Jahr 2014 deutlich über die ursprünglichen 900p hebt.

Der Patch ermöglicht es Spielern, die klassische Gameplay-Formel der Serie mit moderner Hardware-Leistung zu erleben. Während eine exakte Pixel-Analyse der internen Auflösung noch aussteht, bestätigen Einträge in der PlayStation 5 Update-Historie explizit den Support für 4K und 60 FPS.

4K-Auflösung und die Rückkehr zu Assassin’s Creed Black Flag

Screenshots von der PlayStation 5 Pro untermauern ergänzend den Schärfegewinn gegenüber der ursprünglichen Fassung. Diese technische Auffrischung erfolgt im Rahmen einer Neuausrichtung des Franchise, bei der Ubisoft den Fokus verstärkt auf kommende Projekte wie das narrativ getriebene Codename Hexe legt.

Parallel zu den Verbesserungen für Assassin’s Creed Unity hat Ubisoft die Entwicklung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced offiziell bestätigt. Nachdem monatelang Gerüchte kursierten, wurde nun erstes Artwork veröffentlicht.

Damit konkretisiert der Publisher seine Strategie, ältere Erfolgstitel der Reihe für aktuelle Plattformen aufzubereiten, während die Unterstützung für Assassin’s Creed Shadows ausläuft. Details zu den spezifischen technischen Upgrades für das Assassin’s Creed: Black Flag-Remake stehen jedoch noch aus.

„Wir prüfen zudem die Rückkehr des Koop-Modus in die Assassin’s Creed-Reihe – ein Detail, von dem wir wissen, dass es nicht unbemerkt blieb. Und obwohl wir uns kürzlich dazu entschieden haben, von einem frühen Projekt abzurücken, helfen die Lehren aus dieser Arbeit bereits dabei, unseren zukünftigen Ansatz zu gestalten.“

Das Update wertet den technisch ehemals instabilen Titel massiv auf. Die Kombination aus 60 FPS und der indizierten 4K-Auflösung nutzt die Reserven von PS5 und Xbox Series X|S effizient aus, um die dichte Spielwelt flüssig darzustellen. Für Besitzer der Current-Gen-Konsolen ist das Update ab sofort kostenlos verfügbar.