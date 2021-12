Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök geleakt

Noch vor der offiziellen Ankündigung am Montag Abend wurde die nächsten Erweiterung für Assassin’s Creed: Valhalla geleakt, die sich wie erwartet Dawn of Ragnarök nennt.

Diese ist zu früh den chinesischen Stores samt Beschreibung und Bilder aufgetaucht und nimmt Ubisoft somit die Überraschung vorweg. Auch vorherige Berichte werden damit untermauert, wonach hier Ragnarök bevorsteht und man sich in Teilen an God of War orientiert. Zudem war die Rede von einer Spielzeit von rund 40 Stunden, also noch einmal ein komplettes Spiel.

Demnach folgt die Story den großen Neun Reichen in der Mythologie des Nordens, die von einer Invasion des Königreichs von Frost und Flammen bedroht wird. Das Zwergenreich im Wat Alheim droht nun zu verfallen, während Odins geliebter Sohn Badr während des Krieges vom unsterblichen Feuerriesen Surut verschleppt wurde.

Die ambitionierteste Erweiterung

Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök ist die bislang ambitionierteste Erweiterung. Aivor muss das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben. Die Welt der Mythologie, die eigentlich die Aufgabe hat, Kinder zu retten, entfesselt eine brandneue übernatürliche Kraft des Donnerkeils. Im Schatten dieser schockierenden Wikingerlegende müsst ihr euer eigenes Fleisch und Blut retten, bevor die Götter von der Katastrophe verschlungen werden, heißt es.

Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök erscheint laut dem und voraussichtlich am 10. März 2022. Weitere Details dazu folgen am Montag Abend zur offiziellen Premieren. Weitere Bilder aus dem Leak gibt es auf Reddit.