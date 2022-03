Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök – Launch Trailer zum Release

Ubisoft erinnert noch einmal an den heutigen Release von Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, zu dem man den offiziellen Launch Trailer zeigt.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök ist die bislang größte und eigenständige Erweiterung, die mit rund 40 Spielstunden ein komplett neues Spiel umfasst. Darüber hinaus wird es weitere saisonale Inhalte geben, die für alle kostenlos sind.

In Dawn of Ragnarök muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen.

Dazu können Spieler neue göttliche Kräfte entfesseln und sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze begeben. Die Erweiterung ist dabei so aufgebaut, dass sie einen echten Fortschritt für bestehenden Spieler bietet und als Endspielinhalt positioniert ist. Die empfohlene Machtstufe, um die Erweiterung zu spielen ist 340, dennoch können neue Spieler direkt in die Erweiterung einsteigen und Odins Geschichte erleben. Valhalla Spieler, die die Machtstufe 340 noch nicht erreicht haben, können die Werte und die Ausrüstung ihres Charakters in Die Zeichen Ragnaröks hingegen weiter verbessern.

Dawn of Ragnaräk kann entweder separat für 39,99 EUR oder als Teil der Ragnarök Edition erworben werden, die ebenfalls das Hauptspiel umfasst. Alle Spieler, die die Erweiterung bis zum 9. April erwerben, erhalten außerdem das Zwielicht-Paket und haben sofortigen Zugriff auf das Paket im Hauptspiel. Dieser exklusive Bonus enthält den Raben „Dellings Gesandter“, das Reittier „Havard“ (Luchs), die Ausrüstung „Zwielicht-Satz“ sowie die Axt „Algurnir“