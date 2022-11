Assassin’s Creed Valhalla – Finales Kapitel datiert, New Game+ & mehr

Ubisoft hat das finale Kapitel in Assassin’s Creed Valhalla vorgestellt, das in diesem Dezember erscheint. Außerdem gibt es ein Update zur New Game+ Option.

Das finale Kapitel wird laut Ubisoft ein berührender und intimer Abschluss von Eivors Saga. Dieser Epilog wird einige der im Laufe des Spiels entwickelten Handlungsstränge zusammenfassen und eure Zeit im Raven-Clan abschließen.

Um darauf zuzugreifen, muss man die Hauptgeschichte abschließen und sich allen Territorien Englands verpflichten. Außerdem muss man die mythischen Handlungsstränge von Asgard und Jotunheim abschließen, seine Siedlung auf Level 5 verbessern, die Jomsviking-Kaserne bauen und alle Ziele des Ordens der Alten töten, um deren Anführer zu enthüllen.

Mit dem finalen Kapitel endet außerdem das zeitlich begrenzte Event Ravensthorpe, allerdings ergibt sich damit die Chance, sämtliche Boni-Inhalte des Yule, Ostara, Sigrblot oder Oskoreia Festivals zu bekommen, in dem man die The First Night of Samhain Quest abschließt.

Assassin’s Creed Valhalla – Finales Kapitel

Assassin’s Creed Valhalla New Game+

Schließlich gibt es ein Update zur New Game+ Option, die man leider nicht mehr umsetzen wird. Hier ergänzt man, dass das Spiel einfach zu komplex ist:

„Assassin’s Creed Valhalla wurde als einzigartiges Assassin’s Creed-Erlebnis entwickelt, das sich in seiner Struktur stark von seinen Vorgängern unterscheidet und neue Möglichkeiten bietet, sich mit der Welt und ihren Charakteren auseinanderzusetzen. Als wir die Implementierung von New Game+ untersuchten, stellten wir fest, dass die Tiefe des Spiels uns nur begrenzte Möglichkeiten gab, die Wiederspielbarkeit einzigartig und lohnend zu machen. Wir verstehen, dass diese Nachricht eine Enttäuschung sein wird; wir hoffen jedoch, dass die neuen Inhalte, die in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, einschließlich nie zuvor gesehener Erlebnisse wie Forgotten Saga, eine aufregende und herausfordernde Erfahrung für diejenigen geboten haben, die nach mehr wiederholbaren Inhalten suchen.“

Denn vollständigen Blog Post zum Abschluss des Spiels gibt es unter diesem Link.