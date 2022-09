Assassin’s Creed Valhalla – Update 1.6.1 mit neuen Gräbern & Siedlungen

Auch die Siedlungen werden erweitert, so dass man das Gebäude der Runenschmiede errichten und die Grenzen der Ausrüstungsanpassung expandieren kann. Die Runenschmiede kann gebaut werden, sobald Ravensthorpe auf Stufe 4 aufgerüstet wurde. Mit der Schmiede lassen sich die Vorteile seiner aktuellen Ausrüstung gegen Silber in neue Runen umwandeln. Hierzu muss die Welt von Valhalla weiter erkundet werden, um mehr Ausrüstung zu finden und seine Vorteile in wertvolle Runen umzuwandeln.

Spieler können sich damit auf das Tombs of the Fallen Pack #2 freuen, das drei neue Gräber umfasst und den Abschluss der Quest-Reihe bildet. Diesmal muss man einen Weg durch uralte Fallen und komplexe Rätsel finden, die manipuliert wurden. Nur die engagiertesten Abenteurer werden die verborgenen Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation entdecken. Dazu muss man tiefe Gewässer beobachten und geschmolzene Lava und die Isu-Lehren studieren, um uralte Rätsel zu lösen und verlorene Schätze zu erlangen.

