Assetto Corsa Competizione bekommt Nürburgring-DLC

Derweil strebt man den Release von Assetto Corsa 2 im kommenden Jahr an. Der Titel wird mit dem Ziel entwickelt, eine branchenführende Fahrsimulation abzuliefern und die Marke Assetto Corsa stärker im E-Sport-Bereich zu platzieren. Zu diesem Zweck wurden mehrere Experten an Bord geholt.

Das 24h Nürburgring Pack enthält die berühmte 20 Kilometer lange Nordschleife, auf der einige der historischsten Rennen der Motorsportgeschichte stattgefunden haben. Damit können Spieler zum ersten Mal in Assetto Corsa Competizione am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen und gleichzeitig die malerische Aussicht auf die Eifel und den Turm der Burg Nürburg genießen, die auch schon einige der renommiertesten Rennfahrer gesehen haben.

