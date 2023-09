Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 – Release mit Gameplay-Trailer angekündigt

Publisher Microids hat den Release von Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 mit einem neuen Gameplay-Trailer angekündigt. Bereits in diesem November kehrt das schlagkräftige Duo zurück, um seinem verbündeten Freund Goudurix zu helfen.

Asterix, Obelix und die Dorfbewohner werden durch die plötzliche Ankunft von Goudurix überrascht, der gekommen ist und um Hilfe erbitten. Denn sein Vater Oceanonix wurde wegen eines Diebstahls, den er nicht begangen hat, inhaftiert.

Die Aquila von Lutetia, das kostbare goldene Emblem der römischen Legionen, wurde gestohlen und ein unschuldiger Mann wurde ins Gefängnis geworfen! Asterix verspricht, Nachforschungen anzustellen und bittet Goudurix, sicher im Dorf zu bleiben. Die beiden gallischen Krieger reisen nach Lutetia, um Informationen von einem Bekannten einzuholen, der angeblich über die Gerüchte und Intrigen der Stadt bestens informiert ist.

Besser als das Original

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 ist, wie sein Vorgänger, ein energiegeladenes Beat’em Up, das eine originelle Geschichte bietet, die den größten gallischen Abenteuern würdig ist. Die Spieler erkunden hier eine Vielzahl faszinierender Orte: von geheimnisvollen Ruinen im Herzen des Waldes über ein imposantes römisches Lager bis hin zum majestätischen Lutetia. Jede Etappe der Reise bietet neue Umgebungen, während man in weit entfernte Länder reist. Und natürlich kann man sich auf eine großzügige Portion Ohrfeigen freuen. Während dieses hektischen Abenteuers wird es auch wieder Skizzen geben, die eure Reise untermalen, eine Portion Humor und Emotionen hinzufügen und die Handlung vorantreiben.

Diese Fortsetzung verschiebt auch die Grenzen der Action, mit noch furchterregenderen Feinden und Bossen. Aber das ist nicht alles. Das Erlebnis wird durch eine Vielzahl neuer Features und Gameplay-Verbesserungen optimiert. Die unerschrockenen Gallier Asterix und Obelix verfügen jetzt über neue spezifische Bewegungen, die sie für noch mächtigere Angriffe aufladen können. Die Kämpfe sind dynamischer, reichhaltiger und flüssiger als je zuvor, und unsere Helden können jetzt ihren Fury-Modus auslösen, der ihre Stärke erhöht und einen verheerenden ultimativen Angriff entfesselt. Außerdem können auch einige Elemente der Umgebung zerstört werden, um Chaos zu verursachen, und im Kampf Fässer und Menhire auf Gegner werfen.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 erscheint am 30. November 2023.