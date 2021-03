Astoria Ascending – Neues RPG für PS5 angekündigt

3goo arbeitet derzeit an dem Rollenspiel Astoria Ascending für PlayStation 5, PS4 und weitere Plattformen, wie in der aktuellen Ausgabe der Famitsu (via) zu lesen ist.

Astoria Ascending wird von Kazushige Nojima (Final Fantasy VII: Remake) geschrieben und von Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII: The Zodiac Age) komponiert. Über 100 Songs sind dazu enthalten, einschließlich der aus dem vorherigen Spiel, sowie japanische Voice-Overs. Beim grafischen Stil setzt man auf eine bewegende Gemälde-Optik, gepaart mit Elementen aus Fantasy wie auch Science-Fiction.

Astoria Ascending basiert ursprünglich auf Zodiac: Orcanon Odyssey (iOS), wurde in seiner Story allerdings überarbeitet und präsentiert sich nun deutlich ernster. Dazu gehören unter anderem Änderungen in der umgekehrten Positionierung der Charaktere während des Kampfes.

Zur damaligen Story hieß es außerdem: Begebt euch auf eine epische Reise, um die verborgenen Wahrheiten von Orcanon und die Geheimnisse eurer eigenen Vergangenheit zu entdecken. Erlebt eine fesselnde Geschichte, entdeckt die riesigen neuen Länder und fantastische Kreaturen, trefft schreckliche Feinde und unvergessliche Verbündete.

Astoria Ascending soll noch 2021 für PS5, PS4 und Switch erscheinen.