Astro Bot aus Papier – PlayStation bringt DIY-Fans zum Staunen

PlayStation startet das Jahr 2025 mit einer charmanten Überraschung für alle Astro Bot-Fans! Wer hätte gedacht, dass das ikonische Maskottchen, das letztes Jahr mit seinem preisgekrönten Spiel die Herzen eroberte, jetzt als Papierfigur Einzug in unsere Wohnzimmer hält? Richtig gehört: PlayStation bietet nun kostenlose Bastelbögen zum Download an, mit denen Fans ihren eigenen Astro Bot – und sogar einen Pipo-Affen aus Ape Escape – bauen können.

