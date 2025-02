Astro Bot: Neue Spezialbots und PS5 Pro-Support – Ab heute verfügbar!

Astro Bot-Fans aufgepasst! Ab heute gibt es frische Inhalte für das beliebte Jump ’n‘ Run. Gleich fünf neue Levels und Spezialbots erwarten euch in der brandneuen Vicious Void Galaxy. Doch das ist nicht alles: Auch PS5 Pro-Besitzer dürfen sich über technische Verbesserungen freuen.

Neue Herausforderungen in der Vicious Void Galaxy

Bereits beim PlayStation XP Tournament Final am 18. Januar in London wurde ein bisher unveröffentlichtes Level für Astro Bot gezeigt. Jetzt ist es endlich so weit: Dieses Level und vier weitere erscheinen ab sofort wöchentlich als kostenloses Update.

Die Release-Termine der neuen Levels:

13. Februar: Tick-Tack-Schock

Tick-Tack-Schock 20. Februar: Stoß oder Pleite

Stoß oder Pleite 27. Februar: Kikeriki

Kikeriki 6. März: Schwer zu ertragen

Schwer zu ertragen 13. März: Gepanzerter Hardcore

Die Updates werden jeweils donnerstags um 15:00 Uhr freigeschaltet.

Anspruchsvollere Levels und Time Attack-Modus

Anders als das gemütliche Winter Wonder-Update geht es diesmal richtig zur Sache! Die neuen Levels fordern euer Können und eure Sprungfertigkeiten heraus. In jedem Level wartet ein brandneuer Spezialbot darauf, gerettet zu werden. Wer die Herausforderung meistert, kann sich im Time Attack-Modus mit Online-Ranglisten messen. Voraussetzung: Das Hauptspiel muss abgeschlossen sein.

Optimiert für die PS5 Pro

Besitzer der PS5 Pro dürfen sich auf eine optimierte Version von Astro Bot freuen. Dank besserer Auflösung und stabilen 60 FPS erstrahlt das Spiel in neuem Glanz und läuft butterweich.

Packt also eure Astro-Boots aus und stürzt euch in die neuen Abenteuer! In Kürze erscheint außerdem ein offizielles PS5-Bundle, sofern jüngste Leaks zutreffen.