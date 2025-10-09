Latest

Astro Bot: Team Asobi teast Halloween-Update – neue Inhalte im Anflug?

Team Asobi deutet ein Halloween-Update für Astro Bot an. Fans spekulieren über neue Levels, Bots und mögliche Crossovers mit PlayStation-Klassikern.

Astro Bot Halloween

Team Asobi hat es wieder getan, ein kryptischer Social-Media-Post reicht, und schon spekuliert die Community über das nächste große Update für Astro Bot. Unter dem Satz „Look who’s bringing thrills into October’s chills!“ und Hashtags wie #AstroBot, #LastOfUs und #Spooky scheint sich etwas für die Halloween-Saison zusammenzubrauen.

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung, aber die Hinweise sind eindeutig: Das Studio liebt saisonale Events, und Oktober wäre der perfekte Zeitpunkt für ein weiteres Community-Highlight.

Wie Team Asobi Astro Bot stetig erweitert

Seit dem Launch im September 2024 hat Astro Bot eine beeindruckende Reihe kostenloser Updates erhalten. Angefangen mit der Stellar Speedway Galaxy im Oktober 2024, die fünf neue Levels und Special Bots aus Spielen wie Helldivers 2 und Stellar Blade brachte, bis hin zur festlichen Winter-Wonderland-Erweiterung im Dezember, in der Fans erstmals Bots aus Klassikern wie Croc oder Rayman freischalten konnten.

Auch 2025 blieb das Tempo hoch: Mit der Vicious Void Galaxy kam im Frühjahr ein forderndes Update für Profis, inklusive PS5 Pro Unterstützung, Time Attack-Modus und Online-Ranglisten. Im Sommer folgte Teil zwei, dieses Mal mit Gastauftritten aus Final Fantasy und Ghost of Yōtei.

Diese kontinuierliche Unterstützung zeigt, wie ernst Team Asobi den Community-Aspekt nimmt. Statt kostspieliger DLCs setzt man auf kreative Gratis-Updates, die das Spiel immer wieder frisch wirken lassen.

Was Fans jetzt erwarten könnten

Wenn der Teaser tatsächlich auf ein Halloween-Update hindeutet, dürfte Astro Bot bald ein neues, schaurig-schönes Setting spendiert bekommen, inklusive passender Musik, thematisch gestalteter Level und vielleicht sogar Bots, die auf düstere PlayStation-Welten anspielen.

Ob es sich dabei um ein kleines Event oder ein größeres Inhalts-Update handelt, bleibt unklar. Team Asobi hat aber sichtlich ein Gespür dafür, Spieler mit Charme, Details und Nostalgie zu überraschen.

Bleibt die Frage: Welche PlayStation-Ikone könnte sich wohl diesmal in Astros Welt verirren. vielleicht Ellie und Joel aus The Last of Us?

