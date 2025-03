Astro Bot zeigt, die Magie der Konsolen ist verflogen

Früher war es ein faszinierendes Spektakel: Eine Konsole kam auf den Markt, und Jahr für Jahr wuchsen die Spiele über sich hinaus. Entwickler kitzelten mit jedem neuen Titel mehr aus der Hardware heraus. „To the metal“ war das Mantra – direkte Optimierung, die sich in immer beeindruckenderen Grafik- und Gameplay-Wundern manifestierte. Titel wie „The Last of Us“ auf der PS3 oder „God of War 2“ auf der PS2 bewiesen eindrucksvoll, dass eine Konsole oft erst am Ende ihres Lebenszyklus ihr volles Potenzial zeigte.

Und heute? Konsolen werden mit bombastischen Specs beworben, doch bereits zum Start wird die Hardware bis an die Grenze getrieben. Keine versteckten Reserven mehr, kein Staunen über das, was Entwickler Jahre später noch aus der Maschine holen können. Stattdessen ist der Zenit oft schon bei den ersten großen Titeln erreicht. Das neueste Beispiel: „Astro Bot„.

Mehr geht offenbar nicht

Takumi Yoshida, Senior Gameplay Programmer, beschreibt die Entwicklung so:

„Wir haben die Rechenleistung der PS5 bis zum Äußersten ausgereizt, und neben den vielen Juwelen auf dem Bildschirm ist auch die Darstellung von Wasser beeindruckend. Der Teil, in dem man den Schwamm aktiviert und Wasser herumspritzt, war wirklich schwierig, weil die Bildrate nicht stabil war. Wir haben es bis zum Schluss weiter optimiert.“

Ein PS5-Exklusivtitel, der laut Entwicklern die Hardware an ihre Grenzen bringt – und dennoch fragen sich viele Spieler: Ist das wirklich alles?

Einige Spieler zeigen sich wenig beeindruckt von den Aussagen der Entwickler. „Praktisch: Sie haben die Hardware von 2018 bis an ihre Grenzen ausgereizt. Was für eine bemerkenswerte Leistung“, kommentiert ein Spieler trocken und verweist auf die mittlerweile fünf Jahre alte Technik der PS5. Tatsächlich bleibt die Frage offen, ob die Konsole bereits am Limit operiert oder ob es eher an der mangelnden Optimierung liegt.

Andere zweifeln an der Aussage, dass „Astro Bot“ ein technischer Kraftakt sei: „Das Spiel sieht nicht verrückt aus, aber ich glaube ihnen irgendwie, wenn man bedenkt, wie diese Konsolen heutzutage zu kämpfen haben.“ Die Befürchtung, dass moderne Konsolen bereits mit solchen Titeln überfordert sind, sorgt für Ernüchterung.

Ein noch deutlicherer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Wenn dies das Spiel ist, das die PS5 an ihre Grenzen bringt, sind wir erledigt. Aber es überrascht mich nicht, da die meisten Inhouses dieser Generation generationsübergreifend waren und es kaum jemanden gab.“ Die PS5 habe sich durch viele Cross-Gen-Produktionen selbst ausgebremst, sodass ihre wahre Leistung noch nie wirklich demonstriert wurde.

Ein besonders scharfer Kritiker stellt „Astro Bot“ optisch sogar auf eine Stufe mit der Vorgängerkonsole: „Komm schon, Astro Bot sieht aus wie ein PS4-Spiel. Das bringt die PS5 auf keinen Fall an ihre Grenzen.“

Es gibt auch Lob und ein wenig Hoffnung

Es gibt auch weniger kritische Stimmen, die „Astro Bot“ und die PS5 bis zu einem gewissen Grad verteidigen.

„Phänomenales Spiel, eines der besten Plattformspiele, die ich je gespielt habe, aber mal ehrlich? Das Spiel lief einwandfrei ohne Frame-Drops und ich hatte kaum das Gefühl, dass es das wahre Potenzial dieser Konsolenhardware ausschöpft. Ich habe PS4-Spiele gespielt, die sich technisch beeindruckender anfühlten.“

„Astro Bot“ mag ein spielerischer Hit sein, aber die Aussagen der Entwickler und die kritischen Stimmen werfen eine größere Frage auf: Haben moderne Konsolen überhaupt noch diesen Wow-Effekt, den frühere Generationen so einzigartig gemacht haben?

Aber keine Sorge, die PS5 Pro rettet uns!

Doch keine Panik! Falls sich irgendjemand nach dieser erschütternden Erkenntnis Sorgen macht, dass seine Konsole bereits veraltet sein könnte – gute Nachrichten: Die PS5 Pro kam zur rechten Zeit! Endlich eine Lösung für all jene, die dachten, eine Next-Gen-Konsole sei für eine ganze Generation gemacht. War sie natürlich nie. Wer ernsthaft glaubt, eine PS5 müsse noch Jahre lang „beeindruckend“ bleiben, hat wohl den Gaming-Markt der letzten Jahrzehnte verschlafen. 4K-60FPS? Raytracing ohne Kompromisse? All das wird natürlich nicht auf der regulären PS5 laufen – aber hey, die PS5 Pro wird es bestimmt „irgendwie“ besser machen!

Und wer in zwei Jahren wieder staunend feststellt, dass selbst eine PS5 Pro ihre Grenzen erreicht, darf sich auf die PS6 freuen. Mid-Gen-Upgrades sind schließlich keine Wahl mehr, sondern eine Notwendigkeit – denn wer will sich schon ernsthaft mit einer fünf Jahre alten Technik zufriedengeben? Also, her mit der PS5 Pro, wir brauchen sie dringender denn je!