Astro Bots Erfolg: Warum kleiner manchmal besser ist

In einer Welt, in der immer größere Spiele mit gigantischen Open Worlds den Ton angeben, hat sich Astro Bot mit einem ganz anderen Ansatz durchgesetzt. Das charmante Plattformspiel von Team Asobi begeisterte PS5-Spieler und wurde mit zahllosen Auszeichnungen bedacht – und das, obwohl oder gerade weil es vergleichsweise kompakt ist. Regisseur Nicolas Doucet sieht darin keinen Nachteil, sondern eine bewusste Entscheidung, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat.

Qualität statt Quantität

Auf der diesjährigen Game Developers Conference sprach Doucet über die Entstehung von Astro Bot und hob hervor, dass der begrenzte Umfang des Spiels ein Schlüssel zum Erfolg war. „Wir waren von Anfang an der Meinung, dass es in Ordnung ist, ein kompaktes Spiel zu entwickeln“, betont er. Gerade in einer Zeit, in der Spieler oft von gigantischen Abenteuern erschlagen werden, könne eine straffere Spielerfahrung ein echter Vorteil sein.

Statt Ressourcen in eine riesige Welt zu investieren, konnte sich Team Asobi auf das Wesentliche konzentrieren: ein rundum spaßiges, perfekt durchdachtes Spielerlebnis. Laut Doucet war die kompakte Struktur der Grund dafür, dass das Spiel von Anfang bis Ende voller kreativer Ideen steckt.

Ein Spiel, das man auch wirklich beendet

Ein weiteres Argument für den kleineren Umfang: Astro Bot ist ein Spiel, das man auch wirklich zu Ende spielt. „Die Aussicht auf ein Spiel, das man tatsächlich abschließen kann, ist ein wirklich, wirklich positives Argument“, erklärt Doucet. Die Entwickler waren mit einer Spieldauer von 12 Stunden zufrieden, hätten sich aber auch mit acht Stunden arrangiert – solange die Qualität stimmte.

Doucet argumentiert, dass es in einer überfüllten Spielelandschaft klüger sein kann, sich nicht mit den ganz Großen zu messen: „Manchmal ist es besser, sich mit einem guten Platz in der zweiten Liga zufriedenzugeben, als mit einem schlechten in der obersten Liga.“ Astro Bot beweist, dass ein durchdachtes, poliertes Spiel auch ohne endlose Spielstunden oder eine riesige offene Welt begeistern kann.

Erfolg durch Einfachheit

Ein Blick auf die Fakten zeigt, wie bewusst die Macher auf eine kompakte Spielerfahrung gesetzt haben: Astro Bot enthält nur 12 Minuten und 30 Sekunden an Zwischensequenzen, sodass die Spieler fast die ganze Zeit aktiv sind. Der Textumfang liegt bei weniger als 5.000 Wörtern, und die Entwicklung dauerte nur dreieinhalb Jahre – ein im heutigen Spielemarkt vergleichsweise kurzer Zyklus.

Doucet ist sich bewusst, dass manche dieser Entscheidungen als „mittelmäßig“ oder „wenig ambitioniert“ interpretiert werden könnten. Doch das Ergebnis spricht für sich: Astro Bot hat Spieler weltweit glücklich gemacht. „Wahrscheinlich war es gerade die Einfachheit, für die sich viele Spieler Zeit genommen haben“, resümiert er.

Letztlich war es erfrischend, ein Spiel zu erleben, das von Anfang bis Ende mit kreativen Ideen begeistert, ohne sich in seiner eigenen Größe zu verlieren. Viele wünschten sich nach dem Abspann mehr – und Team Asobi lieferte. Nach dem Release erhielt Astro Bot mehrere kostenlose Updates mit neuen Levels und dem PS5 Pro Support. Hoffentlich geht es in dieser Richtung weiter, denn Astro Bot beweist: Manchmal ist weniger wirklich mehr.