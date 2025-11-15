Astroneer startet im November auf PS5 – kostenloses Upgrade für PS4-Spieler

System Era Softworks hat bestätigt, dass Astroneer, das beliebte Sandbox-Abenteuer rund um planetare Erkundung, am 20. November für die PlayStation 5 erscheint. Für Besitzer der PS4-Version gibt es das Upgrade auf die Next-Gen-Konsole kostenlos. Wer bereits in die Welt der deformierbaren Planeten eingetaucht ist, kann ohne Zusatzkosten die Vorteile der PS5 nutzen.

Technische Verbesserungen und Spielerlebnis

Die PS5-Version von Astroneer läuft in nativer 4K-Auflösung bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Besonders interessant für die Konsolengemeinschaft ist die Unterstützung des DualSense-Controllers. Haptisches Feedback und adaptive Trigger werden so direkt in das Gameplay integriert und machen das Graben, Bauen und Erkunden noch immersiver. Für Spieler, die gerne kreativ werden, bedeutet das eine spürbar direktere Verbindung zur Welt, die sie formen.

In Astroneer dreht sich alles um Freiheit. Mit dem Deform-Tool lassen sich Landschaften gestalten, Rohstoffe abbauen und eigene Strukturen errichten. Die Planeten sind vollständig formbar, von den weiten Oberflächen bis hin zu tiefen Höhlen und geheimnisvollen Kernen. Im Vier-Spieler-Koop können diese gemeinsam Basen bauen, Fahrzeuge zusammenstellen oder einfach die kreative Sandbox erkunden. Die Flexibilität, jederzeit ein- oder auszusteigen, sorgt für ein unkompliziertes Zusammenspiel.

Für Fans der Reihe ist der Schritt auf die PS5 ein logischer Fortschritt, der die visuelle Qualität und das Gameplay spürbar anhebt, ohne den Charme des Originals zu verändern. Spieler können nun nicht nur schneller und flüssiger bauen, sondern auch stärker in die Welt eintauchen, dank der Next-Gen-Technik.

Das kostenlose PS5-Upgrade von Astroneer ist mehr als nur ein technisches Update. Es bietet die Chance, das Sandbox-Erlebnis mit Freunden neu zu entdecken und die Planeten in bisher ungeahnte Details zu formen. Wer auf kreatives Erkunden steht, bekommt eine klare Empfehlung: Ab dem 20. November lohnt sich das erneute Eintauchen in die unendlichen Weiten des Sonnensystems.