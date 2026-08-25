ASUS ROG Xbox Ally X20 OLED: Vorbestellungen für 1.399 EUR gestartet

Asus hat die Vorbestellungsphase für den ROG Xbox Ally X20 in der Modellvariante RC74XA-TW009W eröffnet und setzt den Auslieferungstermin auf den 15. Oktober 2026 fest. Für einen Verkaufspreis von 1.399,00 EUR erhalten Käufer ein Display-Upgrade, während die eigentliche Rechenplattform im Vergleich zum Vorgängermodell unverändert bleibt.

Identische Rechenleistung für 1.399 EUR

Im Inneren des Handhelds arbeitet weiterhin der AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor, der Taktraten von bis zu 5,0 GHz erreicht und eine NPU-Leistung von 50 TOPS für KI-gestützte Anwendungen bereitstellt. Als Grafikeinheit dient die integrierte AMD Radeon 890M. Asus kombiniert den Chip erneut mit 24 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher sowie einer 1 TB großen PCIe Gen4 M.2 SSD.

Das System bringt 756 Gramm auf die Waage und nutzt einen 80-Wh-Akku für die Stromversorgung. Kein Leistungssprung bei den Bildraten. Wer mehr FPS erwartet hat, wird enttäuscht. Das Gerät liefert exakt die Performance des bisherigen Modells.

Das Display-Upgrade im Detail

Der Aufpreis im offiziellen Shop verteilt sich fast ausschließlich auf das Panel und die Eingabeelemente. Asus verbaut ein 7,4 Zoll großes OLED-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und Unterstützung für AMD FreeSync Premium Pro.

Das Panel erreicht laut Datenblatt eine Spitzenhelligkeit von 1.400 Nits im HDR-Betrieb und besitzt eine VESA DisplayHDR 1000 Zertifizierung. Eine Beschichtung aus Gorilla Glass Victus mit DXC-Technologie soll Lichtreflexionen um 65 Prozent reduzieren.

Zusätzlich tauscht Asus die Analogsticks aus. Zum Einsatz kommen TMR-Sensoren (Tunnel Magnetoresistive), die eine höhere Präzision und eine längere Lebensdauer als die zuvor genutzten Hall-Effekt-Sensoren bieten sollen. Stick-Drift gehört damit theoretisch der Vergangenheit an.

Anschlüsse und Speichererweiterung

Für Peripherie und externe Displays bietet das Gerät einen USB4 Type-C Anschluss mit Thunderbolt-4-Kompatibilität, DisplayPort 2.1 und Power Delivery 3.0. Ein zweiter USB 3.2 Gen 2 Type-C Port steht ebenfalls bereit.

Der Speicher lässt sich über einen microSD Express Card Reader erweitern, der den Standard SD v8.0 und PCIe Gen4 x1 unterstützt. Kabellos kommuniziert das Handheld über Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert.

Ein reines Enthusiasten-Produkt. Das Upgrade adressiert die Schwachstellen des ersten Modells, bietet aber keinerlei Mehrwert bei der Systemperformance. Wer den bisherigen Handheld besitzt, zahlt 1.399 EUR primär für Scharfe Kontraste, echte Schwarzwerte und drifttfreie Sticks. Ein saftiger Preis für ein Panel-Update.