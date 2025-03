Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen – Demo und Tales of Graces f-Kollaboration angekündigt

Das fertige Spiel erscheint am 21. März 2025. Die Sprachausgabe erfolgt auf Japanisch, während die Texte in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar sein werden. Ob die Mischung aus klassischer Atelier-Magie und frischen Ideen überzeugen kann, dürfen Fans bald selbst herausfinden – die Demo ist nur noch wenige Tage entfernt!

Die Zusammenarbeit zwischen Gust und Bandai Namco bringt nicht nur ein stilvolles Crossover-Kostüm, sondern auch eine eigens von der Künstlerin Benitama gestaltete Illustration. Auf dieser sind die Hauptfiguren Yumia und Asbel aus Tales of Graces f Remastered in passenden Kollaborationsoutfits zu sehen. Das Kostüm wird zu einem späteren Zeitpunkt als kostenloser DLC verfügbar sein.

JRPG-Fans können sich den 16. März 2025 rot im Kalender anstreichen: KOEI TECMO Europe und Entwickler Gust veröffentlichen an diesem Tag eine spielbare Demo zu Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land . Doch das ist nicht die einzige Überraschung – das Spiel bekommt zudem ein besonderes Kollaborationskostüm aus Tales of Graces f Remastered von Bandai Namco Entertainment!

What do you think?