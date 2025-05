Atlantis – Ready at Dawn-Entwickler sind mit neuem Studio zurück

Die Gaming-Welt liebt Comebacks – und dieses hat Potenzial für Schlagzeilen. Als Meta im letzten Jahr den Stecker bei Ready at Dawn zog, endete nicht nur die Geschichte eines Studios, das mit The Order: 1886 große Ambitionen hatte. Es endete auch eine Ära für Ru Weerasuriya, Mitgründer und kreativer Kopf hinter den opulenten, aber oft unterschätzten Titeln des Studios. Doch statt in der Versenkung zu verschwinden, taucht Weerasuriya nun wieder auf – passenderweise mit einem Studio namens Atlantis.

Atlantis Studio entsteht dort, wo andere Urlaub machen: an der sonnigen Côte d’Azur. Mit an Bord ist Nico Augusto, ein weiterer Veteran der Branche. Gemeinsam wollen sie laut eigenen Aussagen eine neue Kreativheimat schaffen, in der Spiele nicht nur produziert, sondern gelebt werden – mit einer klaren Vision und der Kraft der Unreal Engine 5.

Ein Team aus Veteranen – mit einer Mission

Die Liste der Namen hinter Atlantis Studio liest sich wie ein Indie-„Who’s who“ der Triple-A-Vergangenheit: ehemalige Mitarbeiter von Ready at Dawn, Ubisoft und Midgar Studios bündeln hier ihre Erfahrung. Und auch wenn bisher keine konkreten Projekte genannt wurden, lässt das kreative Umfeld einiges vermuten. Immerhin war The Order: 1886 visuell seiner Zeit weit voraus – auch wenn es damals spielerisch Kritik einstecken musste. Genau hier dürfte nun die Herausforderung liegen: formschöne Technik endlich mit nachhaltigem Gameplay zu verbinden.

Atlantis will immersive, storygetriebene Spiele entwickeln – ein ambitioniertes Ziel in einer Zeit, in der viele Studios lieber auf Live-Service und Mikrotransaktionen setzen. Weerasuriya spricht von einem Ort, an dem Leidenschaft das Projekt treibt. Ein Satz, der ebenso kitschig wie vielversprechend klingt. Und gleichzeitig das Versprechen: Hier entsteht keine Fließbandware.

Was kommt als Nächstes?

Ein Debütprojekt soll laut Studio-Website „bald“ enthüllt werden. Klingt vage – und das ist es auch. Ob ein Trailer beim Summer Game Fest für erste Eindrücke sorgt oder man sich noch Jahre gedulden muss, bleibt offen. Fest steht: Atlantis Studio hat das Potenzial, frischen Wind in ein Genre zu bringen, das zuletzt unter Kreativarmut litt. Möglicherweise werden die Ideen von The Order 1886 in neuer Form aufgegriffen, das ursprünglich als Trilogie geplant war, aber nie zu Ende umgesetzt wurde.

Bis dahin bleibt Neugier der stärkste Antrieb. Denn wenn ein Team wie dieses ankündigt, eine neue Welt erschaffen zu wollen, horcht man besser genau hin. Vor allem, wenn diese Welt nicht untergehen soll – sondern aus der Tiefe emporsteigt.