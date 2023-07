Atlas Fallen: Behind-the-Scenes Video gibt Einblicke in das RPG von Deck13

Bereits am 10. August dürfen sich Spieler auf der PS5, Xbox X|S und dem PC in die faszinieren Welt von Atlas Fallen stürzen, sie erkunden und gegen legendäre Monster kämpfen.

Zudem möchte Deck13 jeden Aspekt abdecken, nicht nur in den Kämpfen, sondern auch beim Looten und der Erkundung. Sie selber sagen über Atlas Fallen, dass die Welt jedem Spieler etwas bietet wird und sie sich selber darüber freuen würden, wenn die Spieler die Welt bis in den letztem Winkel erkunden und alle Geheimnisse lüften.

Um die RPG-Erfahrung auf ein neues Level zu heben und in die tiefgründige Story von Atlas Fallen einzutauchen, werden in dem Video nicht nur exklusive Concept-Art vorgestellt, sondern auch die Leidenschaft des Teams für dieses Projekt. Hierbei legte man einen hohen Wert auf die atemberaubende Spielwelt, welche uns mit uralten Ruinen, dunklen Geheimnissen und viel Liebe zum Details begeistern soll. Dies müssen muss man auch nicht alleine tun, sondern kann sich mit Mitstreitern zusammentun, wie ebenfalls im Video thematisiert. Mitunter trifft man auf einen korrupten Gott und außergewöhnliche Kreaturen, die ihre Form durch göttliche Kräfte verändern können. Spieler können auf diese Weise mächtige Fähigkeiten und Fertigkeiten freischalten, um ein einzigartiges Move-Set zu erstellen und sich als Befreier des Volkes von Atlas zu behaupten.

In einem heute von Focus Entertainment und Deck13 veröffentlichen Behind-the-Scenes Video zu ihrem neuen Fantasy-RPG Atlas Fallen erhalten wir neue Einblicke in das Spiel und die Gedanken hinter der Spielwelt.

What do you think?