Atlas Fallen – Das sagen die internationalen Reviews

Deck13 veröffentlicht am morgigen Donnerstag ihre neue Marke Atlas Fallen, die sich vorab den internationalen Reviews stellt. Kann man damit an die Erfolge von The Surge und Lords of the Fallen anknüpfen?

Die verschiedenen Testberichte sind sich da ein wenig uneins, erklären aber im Detail, woran man sich bei Atlas Fallen am meisten stört. Hier werden oftmals technische Mängel erwähnt, die nach unserer Erfahrung durchaus vorhanden sind, jedoch nicht in dem Maße, dass es das Vorankommen verhindert oder den Spielspaß komplett zum Erliegen bringt – ganz im Gegenteil. Kritisiert wird öfter auch mal die Spielwelt, die einigen zu leer erscheint. In welcher Wüste tobt auch schon das pure Leben?

Auf der anderen lobt man dafür die Erkundungsmöglichkeiten, die in Atlas Fallen durchaus motivierend sind, das Kampfsystem wird ebenfalls immer wieder positiv betont, ebenso so die Story, auch wenn diese ihre Höhen und Tiefen hat.

Insgesamt bescheinigt man Atlas Fallen für den Anfang einen guten Einstand, dem es stellenweise an Feinschliff fehlt. Der soll laut Deck13 mit einem Day One-Patch umgesetzt werden, der zum Zeitpunkt der Tests noch nicht verfügbar war.

Atlas Fallen Reviews & Metascore

Im oberen Bereich kommt man bei Atlas Fallen zu folgendem Schluss:

„Alles in allem ist Atlas Fallen ein brillantes Spiel. Es ist nicht perfekt, aber Perfektion ist langweilig. Spiele müssen Charakter haben, um im Gedächtnis zu bleiben, und Atlas Fallen hat das in Hülle und Fülle. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und deshalb ist es einfach zu empfehlen.“ TheXboxHub 9/10

Im mittleren Bereich ergänzt man:

„Atlas Fallen ist eine tapfere Leistung von Deck13 Interactive, die als ihr bisher bestes Spiel gelten wird. Mit fantastischer Durchquerung und einem unterhaltsamen, fesselnden Kampfsystem hat der Entwickler das Gameplay in jeder Hinsicht auf den Punkt gebracht. Was das Erlebnis jedoch bremst, ist der Mangel an Politur zur Behebung der technischen Probleme und möglicherweise lange Ladezeiten. Es ist enttäuschend, auf ein paar zu viele Mängel zu stoßen, aber wenn Atlas Fallen in Form ist, kommt die Verbindung von Bewegung und Kampf zum Vorschein.“ PushSquare 7/10

Ganz unten resümiert man:

„Das erste Mal, dass man in Atlas Fallen die Chance hat, einen sandbedeckten Berg hinunterzusurfen, ist belebend. Du willst es sofort noch einmal machen, und das kannst du auch. Überall, wo es Sand gibt, kann man surfen, rutschen und große Distanzen zurücklegen, während man den atemberaubenden Horizont bewundert. Solche Momente gibt es im Kampf des Spiels nicht. Und wenn glanzlose Kämpfe den Großteil der Schleife von Atlas Fallen ausmachen, wird es umso schwieriger, die Motivation aufzubringen, weiterhin alles zu erkunden, was die Welt sonst noch zu bieten hat.“ GamesHub 4/10

Im Schnitt verweilt man damit aktuell bei einem Metascore von 65. Bleibt wie so oft, sich ein eigenes Bild zu machen, was ab morgen möglich ist. Unsere Eindrücke zu Atlas Fallen, die uns weitestgehend überzeigt haben, lassen sich im aktuellen Game Review zum Spiel nachlesen.