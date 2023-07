Atlas Fallen – Neuer Trailer zeigt das furiose Kampfsystem

Die 151 Essenz-Steine, die in der Welt von Atlas gefunden werden können, gewähren dem Spieler Zugang zu besonderen Fähigkeiten und Effekten. Ob man aggressiv in den Kampf zieht oder lieber defensiv agiert, ob man mit Debuffs arbeitet oder sich heilt – die freien Kombinationsmöglichkeiten der Steine können zu einem effektiven Build führen.

In einer zerstörten, von Sand bedeckten Welt entfesselt die heilige Kraft eines geheimnisvollen Handschuhs heroische Kräfte, um die Tyrannei eines allmächtigen Gottes zu beenden. Sand kann in Atlas Fallen gezähmt und zu neuen Waffen geformt werden und ermöglicht geschmeidige Bewegungen mit unglaublicher Geschicklichkeit und Geschwindigkeit durch die Lüfte.

