Atlas Fallen: Neuer Trailer zeigt umfangreiche Individualisierungs-Optionen

Atlas Fallen ist das neue Fantasy-Action-RPG von Focus Entertainment und Deck13, das am 10. August für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Mit einem neuem Trailer haben die Entwickler jetzt die umfangreichen Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu individualisieren, vorgestellt. Ihr könnt aus einer Vielzahl von Items und Rüstungen euren ganz eigenen Look kreieren.

Atlas Fallen: Umfangreiche Optionen

Das Aussehen der eigenen Spielfigur anzupassen, ist in Action-RPGs zwar kein Muss, sorgt aber für eine stärkere Bindung an den erstellten Charakter und so auch an die Spielwelt. Atlas Fallen möchte seinen Spielern hier viele Möglichkeiten an die Hand geben, sich kreativ auszuleben und eigene Wege zu gehen. Im Spiel könnt ihr eine Vielzahl von einzigartigen Rüstungen sammeln, die sich dann noch in mehreren Schritten individualisieren lassen.

So könnt ihr die Farbe einzelner Teile ändern, rein kosmetische Items wie spezielle Helme oder Wappen auswählen und bei Bedarf auch ein Transmog-System nutzen. Das bedeutet, dass ihr einer Rüstung, deren Werte euch zusagen, quasi eine andere einfach „überstülpen“ könnt. So müsst ihr euch nicht zwischen den besten Stats und dem coolsten Look entscheiden.

Jeder Rüstung könnt ihr außerdem verschiedene Perks zuweisen, die euch dann mehr Materialien sammeln lassen oder euren Schaden erhöhen. Zu eurer Ausrüstung gehören darüber hinaus Waffen und Essence Stones. Letztere kommen in vielen Formen und Farben und gewähren euch neben besseren Werten mitunter auch komplett neue Fähigkeiten oder ändern, wie bestimmte Skills funktionieren. So hinterlasst ihr beispielsweise bei jedem erfolgreichen Ausweichmanöver eine Granate.

Zu guter Letzt bietet Atlas Fallen die Möglichkeit, verschiedene Pre-Sets anzulegen. Im Trailer sind drei Stück zu sehen, im fertigen Spiel könnten auch mehr enthalten sein. Dadurch müsst ihr euren mühsam erstellten Build nicht jedes Mal komplett ändern und verwerfen, wenn ihr etwas ausprobieren wollt. Ihr könnt euch beispielsweise unterschiedliche Ausrüstungen für bestimmte Waffen oder Spielstile anlegen und dann einfach und bequem zwischen ihnen wechseln.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: