Atlas Fallen – Sandiges Action-RPG für PS5 angekündigt

Neben The Lords of the Fallen wurde mit Atlas Fallen ein weiteres Action-RPG von Deck13 auf der gamescom angekündigt, das zuammen mit Focus Home Entertainment erscheint. Wir fassen die ersten Details hier zusammen.

Der vielversprechende Titel versetzt einen in ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit. Hier gleitet man über den Sand, muss legendäre Monster in spektakulären Kämpfen bezwingen und mächtige Waffen erschaffen, um seine Kräfte und Fähigkeiten voll zu entfalten. Der Sand ist dabei ein elementares Mittel, das man zu nutzen wissen muss.

Der Sand als Waffe und Freund

Mit all den unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten wird es einem möglich sein, die sandformende Kraft des Gauntlet so anzupassen, dass man seinen jeweiligen Stärken und Schwächen am besten begegnet.

„Genauer gesagt war es die Idee einer elementaren Kraft, die in der Welt verborgen ist, etwas ebenso Mysteriöses wie Mächtiges. Sobald wir dieses eine Konzept gefunden hatten, das die Brainstorming-Ideen aller perfekt vereinte, setzte sich Sand schnell als perfektes Bild durch, um es darzustellen. Sand ist ein äußerst vielseitiges Element, fest und flüssig zugleich; winzig und gigantisch; still wie der Tod und bedrohlich wie der schrecklichste Sturm; und mit dem Potenzial, sich in jede Form zu verwandeln!“ James Lowe, Art Director, Deck13 Interactive

Atlas Fallen

Atlas Fallen bietet einem so die Möglichkeit, seinen eigenen Spielstil zu erschaffen, indem man die Essenz seiner Gegner aufnimmt und in einer packenden Geschichte ein neues Zeitalter der Menschheit heraufbeschwört. Das kann man entweder alleine oder gemeinsam im kooperativen Modus tun.

Die Erkundung in Atlas Fallen gleicht laut Deck13 auch das Tempo des Spiels aus und ermöglicht es einem, nach Fragmenten der Vergangenheit sowie den Materialien zu suchen, die zur Anpassung seine Spielstils erforderlich sind.

Man muss jedoch nicht befürchten, eine langweilige Spielwelt aus Sand vorzufinden. Deck13 verspricht eine schöne Auswahl an Umgebungen, darunter Burgen, Höhlen, epische Städte, göttliche Strukturen und sogar Wälder.

Atlas Fallen erscheint 2023 für PS5, Xbox Series und den PC.