Atlas Fallen Performance bestätigt, das ist also „das Beste“

In Atlas Fallen begeben sich die Spieler auf eine Heldenreise durch eine abwechslungsreiche Welt und gleiten durch atemberaubende Wüstenlandschaften in einer sandigen Umgebung. Dabei erforschen sie uralte Ruinen und entdecken die Geheimnisse und Mysterien einer gefallenen Gesellschaft.

Der Performance-Mode entsprecht damit einer 2K Auflösung und wird als Sweet Spot zwischen 1080p und 4K angesehen. Wie gut Atlas Fallen am Ende damit läuft, zeigt sich spätestens zum Release im August. Der vorherige Titel von Deck13 The Surge 2 konnte in der Hinsicht jedenfalls überzeugen.

Am Ende hat man sich für den Weg entschieden, den nicht gerade wenige Spiele in diesen Tagen geben. Spieler können zwischen zwei Modi wählen – Grafik oder Performance.

