Atlas Fallen versetzt die Spieler in ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit. Hier gleitet man über den Sand, muss legendäre Monster in spektakulären Kämpfen bezwingen und mächtige Waffen erschaffen, um seine Kräfte und Fähigkeiten voll zu entfalten. Der Sand ist dabei ein elementares Mittel, das man zu nutzen wissen muss.

