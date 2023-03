Atlas Fallen – Releasetermin und neue Screenshots veröffentlicht

Auch in den Kämpfen scheint das Spiel eine richtig gute Figur zu machen. Der für die nahe Zukunft angekündigte Gameplay-Trailer wird dann hoffentlich zeigen, ob die grafische Qualität auch in Bewegung aufrecht erhalten werden kann. Aktuell sieht es aber so aus, als könnte mit Atlas Fallen am 16. Mai eines der technischen Highlights des Spiele-Jahres erscheinen.

Allein oder mit einem Mitstreiter – Spielende begeben sich in Atlas Fallen auf eine epische Heldenreise durch eine Vielzahl von atemberaubenden Umgebungen, in denen sie rasch über die Wüstensände gleiten und die von Sand bedeckte Welt erkunden. Sie entdecken uralte Ruinen und decken die Mysterien einer gefallenen Gesellschaft auf. Mitunter bekämpfen sie einen korrumpierten Gott und außergewöhnliche Kreaturen mit einer Waffe, die durch göttliche Mächte ihre Form verändern kann. Dabei schalten sie mächtige Skills und Fähigkeiten frei, um ein einzigartiges Move-Set zu erschaffen und sich als der Befreier der Menschen von Atlas zu erheben.

Wie die Entwickler heute bekannt gegeben haben, erscheint Atlas Fallen am 16. Mai für PS5. Im Spiel verschlägt es euch in eine halboffene, von Sand bedeckte Welt voller Monster und Gefahren. Waffen formt ihr direkt aus Sand, außerdem könnt ihr das Spiel wenn ihr wollt auch zusammen mit einem zweiten Spieler angehen. Die Entwickler beschreiben das Fantasy-RPG folgendermaßen:

What do you think?