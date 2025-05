Atomfall: Erfolg trotz Game Pass – und wie es um eine Fortsetzung steht

Man kennt die Diskussionen: „Game Pass? Da verdient doch keiner was!“ Doch Atomfall, das postapokalyptische Survival-Spiel von Rebellion, hat diese Bedenken kurzerhand mit einem Geigerzähler entsorgt. Der Titel ist laut Entwickler direkt nach Release profitabel geworden – obwohl viele Spieler gar nichts dafür bezahlt haben. Wie das geht? Willkommen in der neuen Realität des Spielevertriebs.

Profit aus dem Nichts? Game Pass macht’s möglich

Am 27. März 2025 erschien Atomfall für so ziemlich jede Plattform, die nicht aus Pappe ist: PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S. Eine klassische Multiplattform-Strategie – aber was wirklich überrascht, ist der Einfluss des Xbox Game Pass. Laut Rebellion haben über zwei Millionen Spieler den Titel gezockt, ein Großteil davon via Game Pass.

Man könnte meinen, das drückt die Verkaufszahlen. Doch Rebellion widerspricht: Die Entwicklungskosten seien sofort wieder drin gewesen. Und das, obwohl Microsoft beim Game Pass keine Einzelverkäufe, sondern Pauschalvergütungen anbietet. Rebellion-Chef Jason Kingsley nennt das ganz nüchtern „ein gewisses Einkommensniveau“. Heißt: Microsoft zahlt, egal ob jemand dein Spiel kauft oder nur mal kurz reinschaut. Und genau dieses Modell scheint hier voll aufzugehen.

Word of Mouth schlägt Werbemillionen

Neben dem finanziellen Aspekt spielt auch die Reichweite eine riesige Rolle. Der Game Pass bietet Reichweite auf Knopfdruck – ohne millionenschwere Marketingkampagne. Kingsley erklärt das so: Spieler probieren Atomfall einfach mal aus, weil’s „eh im Abo drin ist“. Und wenn’s gefällt, erzählen sie es weiter. Das führt zu Social-Media-Empfehlungen, Mundpropaganda – und letztlich auch zu Käufen außerhalb des Abos.

Denn nicht jeder hat Game Pass. Wer aber von Freunden hört, wie gut Atomfall ist, greift vielleicht doch zur Kaufversion – sei es auf Steam oder auf der PlayStation. Und plötzlich wirkt ein Game-Pass-Launch nicht mehr wie ein Risiko, sondern wie ein cleverer Multiplikator.

Bei Rebellion denkt man bereits weiter: DLCs sind in Arbeit, und auch über Spin-offs oder eine mögliche Fortsetzung wird gesprochen. Kein Wunder – ein erfolgreicher Launch öffnet Türen. Und Atomfall hat bewiesen, dass man auch im Abo-Zeitalter profitabel, unabhängig und kreativ sein kann.

Ob Nordengland im Fallout-Stil bald weiter ausgebaut wird?