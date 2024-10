Atomfall: First-Look Gameplay stellt die Spielwelt vor

Rebellion wirft heute einen umfassenden Blick auf Atomfall , eine Art neues Fallout als Story-Adventure, das in den 50er Jahren im Norden von England spielt. Fünf Jahre nach einem nuklearen Vorfall setzt die Geschichte in einer fiktiven Quarantänezone ein, die auf den ersten Blick eine idyllische Landschaft mit Hügeln, Tälern und einem malerischen englischen Dorf darstellt. Doch hinter dieser Fassade lauert Gefahr.

