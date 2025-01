Atomfall: Gameplay-Overview enthüllt die dunklen Geheimnisse der Quarantänezone

In einem offiziellen Gameplay-Walktrough tauchen Spieler heute in die düstere Welt von Atomfall ein, dem neuen Singleplayer-Survival-Actionspiel von Rebellion. Inspiriert von der Windscale-Katastrophe von 1957, spielt die Geschichte fünf Jahre später in einer malerischen, aber gefährlichen Quarantänezone. Entdecken Sie sanfte Hügel, verlassene Bunker und ein idyllisches englisches Dorf, das ein düsteres Geheimnis birgt.

