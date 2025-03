Atomfall: Totale Freiheit oder Chaos? Spieler können jeden NPC töten

In der heutigen Gaming-Landschaft gibt es kaum noch Spiele, die den Spielern völlige Freiheit gewähren, wenn es um die Interaktion mit NPCs geht. Das kommende Survival-Adventure „Atomfall“ bricht mit diesem Trend und erlaubt es den Spielern, wirklich jeden Charakter im Spiel zu eliminieren – ohne die Hauptstory unspielbar zu machen. Laut Richard May, dem leitenden Programmierer des Spiels, war dies eine der größten Herausforderungen in der Entwicklung.

Eine schwierige Balance zwischen Freiheit und Story

Während des Future Games Show Spring Showcase erklärte May, dass das Team eine Balance finden musste, um trotz dieser radikalen Spielerfreiheit eine kohärente Geschichte zu gewährleisten. „Wir wollten den Spielern ein Maß an Freiheit bieten, das sie normalerweise nicht erleben würden, ohne dabei den narrativen Faden zu verlieren“, so May gegenüber GamesRadar.

Die Umsetzung eines solchen Systems ist nicht neu, aber in modernen Spielen eine Seltenheit. Viele erinnern sich an „The Elder Scrolls 3: Morrowind“, das ähnlich kompromisslose Freiheiten bot. Bei „Atomfall“ funktioniert das anders: Die Story entfaltet sich dynamisch, sodass Spieler sich keine Sorgen machen müssen, durch zu viele Eliminierungen wichtige Informationen zu verlieren.

Wie beeinflusst das Gameplay?

Laut May gibt das Spiel keine festen Vorgaben, sondern nur Hinweise, denen man folgen kann – oder auch nicht. „Es liegt an euch, was ihr tut, mit wem ihr euch anfreundet und wen ihr letztendlich tötet“, erklärte er. Jeder NPC kann sterben, aber nicht jeder Tod bleibt ohne Folgen. Manche Charaktere liefern wertvolle Informationen oder Ressourcen, andere sind Teil von Fraktionen, die sich rächen könnten.

Auch Art Director Ryan Greene bestätigte, dass diese Mechanik eine Kernkomponente des Spiels ist. Spieler haben verschiedene Möglichkeiten, „Atomfall“ abzuschließen, selbst wenn sie rücksichtslos gegen alle NPCs vorgehen. Einige Enden wären jedoch ohne bestimmte Charaktere nicht erreichbar.

Um sich in der Welt von „Atomfall“ zu behaupten, müssen Spieler gut haushalten. Laut dem neuen Entwickler-Video, das vor Release veröffentlicht wurde, spielt Ressourcen-Management eine entscheidende Rolle. Munition ist knapp, und Plündern sowie Handeln sind essentielle Mechaniken, um zu überleben. NPCs sind oft in Fraktionen organisiert, was bedeutet, dass unüberlegte Angriffe schnell Konsequenzen haben können.

„Atomfall“ erscheint am 27. März für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.