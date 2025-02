Atomfall: Wahnsinn oder Geniestreich? Rebellion verspricht „experimentelle“ Features

Atomfall könnte ein mutiges, frisches Erlebnis bieten – oder als ambitionierter Fehlschlag in die Geschichte eingehen. Am 27. März erscheint das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und PC. Ob Rebellion wirklich einen neuen Maßstab setzt oder sich verrennt, wird sich bald zeigen.

Rebellion, vor allem bekannt für die Sniper Elite-Reihe, wagt mit Atomfall ein mutiges Experiment. Das postnukleare Survival-Actionspiel setzt auf Entscheidungsfreiheit, emergentes Gameplay und vor allem: radikale Experimente. Laut dem leitenden Designer Ben Fisher geht das Spiel in eine Richtung, die in der Branche unüblich ist – mit unvorhersehbaren Konsequenzen.

