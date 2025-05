Atomfall – Wicked Isle: Die Insel des Wahnsinns ruft am 3. Juni

Mit Wicked Isle öffnet Atomfall ein neues Kapitel im radioaktiven Wahnsinn – und diesmal verschlägt es dich auf eine Insel, auf der selbst die Natur zu flüstern scheint. Rebellion hat sich mit der neuen Erweiterung nicht lumpen lassen und serviert ab dem 3. Juni eine düstere, in Folk-Horror getränkte Spielerfahrung, die für 19,99 US-Dollar (10 % günstiger im Game Pass) zum Download bereitsteht.

Zentraler Schauplatz ist Midsummer Island, eine verlassene Landmasse nahe dem Windscale-Atomkraftwerk – ein Ort, an dem selbst das Moos bedrohlich wirkt. Die Infektionsraten hier sind hoch, nicht nur bei Menschen, sondern auch in der Flora und Fauna. Der Weg dorthin führt dich zunächst zu einem Bootsführer in Wyndham Village – dein Tor zu einer Welt, die selbst Lovecraft misstrauisch beäugt hätte.

Piraten, Druiden und der Tod in der Dämmerung

Auf Midsummer Island ist nichts, wie es scheint – und vor allem nichts freundlich. Neue Fraktionen betreten die Bühne, darunter verstrahlte Druiden, die offenbar einen eigenen Kult rund um die radioaktive Verseuchung entwickelt haben, sowie Piratenbanditen, die wohl auf der Suche nach Plünderungen gestrandet sind – oder vielleicht nach etwas viel Düstererem.

Um dich in dieser neuen Hölle zu behaupten, wartet ein ganzes Arsenal frischer Waffen auf dich: Eine donnernde Schrotflinte im Steampunk-Stil, lautlose Dolche, ein martialisches Entermesser und sogar ein Imkerstab – ja, wirklich. Ergänzt wird das durch neue Fähigkeiten und einen aufgemotzten Metalldetektor, der dir das letzte Quäntchen Beute aus dem verseuchten Boden zieht.

Kein Platz für Zartbesaitete

Doch Wicked Isle ist mehr als nur neues Spielzeug. Es verändert auch das Hauptspiel selbst. Die Hinweise, die du auf der Insel sammelst, verzweigen sich in neue Handlungsstränge, die sogar alternative Enden für die Hauptkampagne eröffnen können. Wer also dachte, er hätte mit Atomfall schon abgeschlossen, wird eines Besseren belehrt.

Mit Wicked Isle zeigt Rebellion, dass sie es ernst meinen: Die Erweiterung ist kein schnödes Add-on, sondern ein wuchtiger Story-Brocken, der das Spielgefühl von Atomfall noch einmal merklich aufwertet. Horror-Fans, die auf The Wicker Man, Midsommar oder einfach nur gute alte britische Endzeit-Atmosphäre stehen, sollten sich den 3. Juni rot im Kalender anstreichen – und idealerweise gleich ein paar Jodtabletten bereitlegen. Es wird radioaktiv.