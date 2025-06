Atomic Heart 2 offiziell angekündigt – Fortsetzung des sowjetischen Sci-Fi-Shooters kommt

Mitten im Trubel des Summer Game Fest 2025 hat Mundfish die Katze aus dem Sack gelassen: Atomic Heart 2 ist in Entwicklung. Die Fortsetzung des eigenwilligen Ego-Shooters soll für Konsolen und PC erscheinen und baut auf den Stärken des Erstlings auf – mit frischer Story, neuen Charakteren und erweitertem Gameplay.

Neues Universum, neue Perspektiven

Der Trailer zur Ankündigung zeigt, was Fans erwartet: ein erneut retrofuturistisches Setting, dystopisch, aber visuell beeindruckend. In typischer Mundfish-Manier wird Atomic Heart 2 wieder in einem alternativen Sowjetreich angesiedelt sein, wobei diesmal die Geschehnisse globale Ausmaße annehmen. Laut Pressemitteilung entwickelt sich die Geschichte in einer „lebendigen Welt“ und bleibt erzählerisch im Zentrum des Spielerlebnisses.

Neu sind dabei nicht nur Schauplätze und Charaktere, sondern auch der Ansatz: Die Fortsetzung verspricht mehr Spielerfreiheit, stärkere RPG-Elemente und ein verbessertes Kampfsystem. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, beide Hände unabhängig voneinander im Kampf zu nutzen – Handschuh-Fähigkeiten kombiniert mit klassischen Waffen. Das Ziel scheint klar: Mehr taktische Tiefe und Variabilität im Gefecht.

Mehr als nur ein Aufguss?

Während zur Story bisher nur vage Hinweise existieren („die Wahrheit liegt tiefer, als man vielleicht ahnen mag“), ist klar, dass die Entwickler den eingeschlagenen Kurs konsequent weiterverfolgen. Es geht erneut um den Zusammenbruch einer Welt – diesmal möglicherweise auf noch größerer Bühne. Wieder mit dabei: bekannte Figuren, ergänzt durch neue Charaktere mit frischen Blickwinkeln auf das Geschehen.

Ob Atomic Heart 2 an die erzählerische Qualität und technische Wucht des Vorgängers anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Unser Fazit zum ersten Teil war eindeutig: „Einer der besten Shooter seiner Generation.“ Mit dem Nachfolger setzt Mundfish die Latte hoch – auch ohne große Marketing-Show drumherum.