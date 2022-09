Atomic Heart auf 2023 verschoben, dafür ein neuer Publisher an Bord

„Als wir vor fünf Jahren das Studio gründeten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Weltklasse-Produkt zu entwickeln, das von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geschätzt werden kann. Und jetzt, wo der Einsatz so hoch ist wie eh und je, sind wir endlich bereit, die Dynamik freizusetzen, die wir in diesen Jahren angesammelt haben. Wir könnten nicht glücklicher sein, mit einem so erfahrenen Publisher zur Veröffentlichung zu gehen, und wir zweifeln nicht daran, dass Focus Home Entertainment die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels wirklich herausragend machen wird.“

Der geplante Release von Atomic Heart in diesem Jahr fällt aus, das Entwickler Mundfish auf 2023 verschoben hat. Dafür ist ein neuer Publisher an Bord.

