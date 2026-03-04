Latest

Atomic Heart: Finale im April – Blood on Crystal beendet die P-3 Saga

Das Finale steht bevor: Mundfish kündigt Blood on Crystal für Atomic Heart an. Erfahre alles über P-3, die Zwillinge und den Release am 16. April 2026.

Lukas Neumann
Lukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
Atomic Heart Enchantment Under The Sea

Mundfish schließt das Kapitel Facility 3826 ab. Am 16. April erscheint mit Blood on Crystal der vierte und letzte DLC für Atomic Heart, der direkt an das Verrats-Ende des Hauptspiels anknüpft.

Nachdem die vorangegangenen Erweiterungen verschiedene Endszenarien und surreale Limbo-Ausflüge erkundet haben, kehrt Blood on Crystal zur zentralen Erzähllinie zurück. CHAR-les hat P-3 hintergangen und das Kollektiv 2.0 übernommen. Jetzt geht es um die Abrechnung und in eine Richtung, die sich die Community von Anfang an gewünscht hat.

Der Fokus liegt dieses Mal auf der Kooperation zwischen P-3 und der Bewusstseinsebene seiner verstorbenen Frau Blesna. Die Prämisse ist technisch interessant: Blesna agiert nun im Körper eines der Zwillinge und nutzt einen der Ringe für den Zugriff auf das Netzwerk. Das verspricht neue Synergien im Kampf gegen die sogenannten Polymorphs. Das sind die Resultate von Zakharovs jüngsten Experimenten und ein konsequenter Schritt für das Worldbuilding.

Mechanik vor Mindfuck

In den bisherigen DLCs wie Annihilation Instinct oder Trapped in Limbo verlor sich Mundfish oft in bizarren Umgebungen und Plattform-Passagen. Blood on Crystal scheint den Fokus wieder auf das Arsenal zu legen. P-3 tritt mit vollständig restauriertem Polymer-Arm an, aber Gameplay-Balance wird hier entscheidend sein.

Wenn die neuen Fähigkeiten der Zwillinge-KI und das Crowd-Management integriert werden, könnte das Finale spielerisch das Niveau des Hauptspiels erreichen. Wer die Story bis hierhin verfolgt hat, will jetzt eine saubere Auflösung der Kollektiv-Thematik sehen.

Letzte Ausfahrt Facility 3826

Für Besitzer des Season Pass ist der 16. April ohnehin gesetzt. Wer bisher gewartet hat, bekommt mit Blood on Crystal endlich das fehlende Puzzleteil, um das Gesamtwerk Atomic Heart zu bewerten. Es ist der Abschluss einer langen Reise durch eine alternative Sowjet-Utopie. Ob der DLC die hohen Erwartungen an das Writing erfüllt oder sich in Effekten verliert, wird sich zeigen. Es wird Zeit für einen würdigen Abgang.

Wie bewertet ihr die Entscheidung, Blesna in den Körper eines der Zwillinge zu transferieren – reine Fanservice-Entscheidung oder eine mechanisch spannende Erweiterung für das Kampfsystem?

