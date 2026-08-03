Attack on Titan 3 erscheint am 10. Dezember: Finale Titanen-Jagd angekündigt

Koei Tecmo und Omega Force bringen das finale Kapitel der Titanen-Saga „Attack on Titan 3“ am 10. Dezember 2026 auf den Markt. Vorbestellungen für PC, PS5 und Xbox Series sind ab sofort möglich, der Termin für die Switch 2 folgt in Kürze.

Vom Anfang bis zum bittersüßen Ende

Der neueste Teil fasst die gesamte Handlung des Animes von den ersten Schritten im Aufklärungstrupp bis zum großen Finale zusammen. Wer die alten Teile verpasst hat, bekommt hier das Komplettpaket geliefert. Überarbeitete Zwischensequenzen schrauben die Optik hoch. Erstmals greifen wir die Neun Titanen in eigenhändigen Schlachten direkt an.

Die Dynamik im Luftraum legt spürbar zu. Das Manövriergerät lässt euch flexibler durch die Areale sausen, während die Titanen unberechenbarer agieren. Das verlangt schnelle Reflexe. Wer die Kontrolle vereinfachen will, schaltet auf eine Einsteiger-Steuerung um.

Neu dabei sind die Spezial-Außenmissionen. Ihr übernehmt das Kommando über eine eigene Staffel außerhalb der Mauern. Vormarsch oder Rückzug? Jede Entscheidung liegt bei euch. Falsches Timing kostet Leben.

Editionen, Boni und der Early-Access-Haken

Publisher Koei Tecmo ruft für die Standard Edition 69,99 EUR auf. Neben einer physischen SteelBook Launch Edition steht die Digital Deluxe Edition für 89,99 EUR im Store. Sie enthält digitales Zusatzmaterial, kosmetische Pakete und einen Vorabzugang von 72 Stunden. Dieser Early Access bleibt Plattform-Begrenzungen zufolge auf der Switch 2 allerdings verwehrt.

Wer noch Speicherdaten von „Attack on Titan 2“ oder „Final Battle“ auf der Festplatte platziert hat, greift im Spiel zusätzliche Belohnungen ab.

Omega Force liefert das ultimative Fanservice-Paket. Die Überarbeitung des Action-Systems klingt sinnvoll, das Gesamtpaket wirkt extrem vollgepackt. Die Vollpreis-Ansage von 70 EUR muss sich im Dezember aber erst durch echte Performance-Leistung auf den Konsolen beweisen.

Braucht ihr nach „Attack on Titan 2“ wirklich eine komplette Neuaufrollung der Story ab Staffel 1, oder zieht euch erst der neue Content rund um die Spezial-Außenmissionen und die Neun Titanen zum Kauf?