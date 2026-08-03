Latest

Attack on Titan 3 erscheint am 10. Dezember: Finale Titanen-Jagd angekündigt

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Attack on Titan 3 erscheint am 10. Dezember 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Alle Infos zu Story, Gameplay und Vorbestellung im Überblick.

Attack On Titan 3

Koei Tecmo und Omega Force bringen das finale Kapitel der Titanen-Saga „Attack on Titan 3“ am 10. Dezember 2026 auf den Markt. Vorbestellungen für PC, PS5 und Xbox Series sind ab sofort möglich, der Termin für die Switch 2 folgt in Kürze.

Vom Anfang bis zum bittersüßen Ende

Der neueste Teil fasst die gesamte Handlung des Animes von den ersten Schritten im Aufklärungstrupp bis zum großen Finale zusammen. Wer die alten Teile verpasst hat, bekommt hier das Komplettpaket geliefert. Überarbeitete Zwischensequenzen schrauben die Optik hoch. Erstmals greifen wir die Neun Titanen in eigenhändigen Schlachten direkt an.

Die Dynamik im Luftraum legt spürbar zu. Das Manövriergerät lässt euch flexibler durch die Areale sausen, während die Titanen unberechenbarer agieren. Das verlangt schnelle Reflexe. Wer die Kontrolle vereinfachen will, schaltet auf eine Einsteiger-Steuerung um.

Neu dabei sind die Spezial-Außenmissionen. Ihr übernehmt das Kommando über eine eigene Staffel außerhalb der Mauern. Vormarsch oder Rückzug? Jede Entscheidung liegt bei euch. Falsches Timing kostet Leben.

Editionen, Boni und der Early-Access-Haken

Publisher Koei Tecmo ruft für die Standard Edition 69,99 EUR auf. Neben einer physischen SteelBook Launch Edition steht die Digital Deluxe Edition für 89,99 EUR im Store. Sie enthält digitales Zusatzmaterial, kosmetische Pakete und einen Vorabzugang von 72 Stunden. Dieser Early Access bleibt Plattform-Begrenzungen zufolge auf der Switch 2 allerdings verwehrt.

More Read

Nioh 3 Special
Nioh 3 DLC Hell Rising: Release am 19. August angekündigt
Dead Or Alive 6 Last Round
Dead or Alive 6 Last Round: Reviews strafen DLC-Abzocke ab
Fuji By Koei Tecmo
Koei Tecmo Leak: Neue Action-IP „Fuji“ im Anmarsch

Wer noch Speicherdaten von „Attack on Titan 2“ oder „Final Battle“ auf der Festplatte platziert hat, greift im Spiel zusätzliche Belohnungen ab.

Omega Force liefert das ultimative Fanservice-Paket. Die Überarbeitung des Action-Systems klingt sinnvoll, das Gesamtpaket wirkt extrem vollgepackt. Die Vollpreis-Ansage von 70 EUR muss sich im Dezember aber erst durch echte Performance-Leistung auf den Konsolen beweisen.

Braucht ihr nach „Attack on Titan 2“ wirklich eine komplette Neuaufrollung der Story ab Staffel 1, oder zieht euch erst der neue Content rund um die Spezial-Außenmissionen und die Neun Titanen zum Kauf?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Beast of Reincarnation: Alle Release-Zeiten & Review-Details

Wann startet Beast of Reincarnation? Weltweite Release-Zeiten für PC, PS5 & Xbox,…

5 Kommentare

99,99 EUR für ein altes Spiel: Zeigt dieser Preis unsere Digital-Zukunft?

Ubisoft verlangt 100€ für ein altes Spiel. Ist Ghost Recon Wildlands Definitive…

37 Kommentare

Xbox Series Preiserhöhung: Microsoft hebt Euro-Preise um bis zu 200 EUR an

Xbox Series wird in Europa drastisch teurer. Microsoft erhöht die Preise aller…

30 Kommentare

You Might Also Like