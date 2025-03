Auf dem Weg zu Battlefield 6: Das Kriegsmaschine-Event in Battlefield 2042

Electronic Arts nimmt den Fuß vom Gas – und das im besten Sinne! Das Kriegsmaschine-Event für Battlefield 2042 ist endlich da und bringt eine Menge frischen Wind in den mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Shooter. Vom 19. März bis zum 15. April dürfen sich die Spieler auf neue Inhalte, befristete Modi und die Rückkehr einer klassischen Waffe freuen. Und das alles, während Battlefield 6 schon am Horizont zu lauern scheint. Kann dieses Event wirklich das Zeug dazu haben, das verblasste Interesse an Battlefield 2042 wiederzubeleben? Wir werfen einen Blick darauf.

Ein Fest für Sammler und Nostalgiker

Zunächst einmal: Was gibt es Neues? Zum einen die Rückkehr des AN-94, einer beliebten Waffe, die schon in früheren Teilen der Reihe für Aufsehen sorgte. Dieses Gewehr gibt es jetzt freizuschalten und es wird sicherlich für ordentlich Furore im All-Out-Warfare-Modus sorgen. Wer sich fragt, wie es sich spielt – der AN-94 ist für seine extrem hohe Feuerrate bekannt und könnte das Meta ordentlich durcheinanderwirbeln.

Zusätzlich bringt das Event einen neuen Event-Pass ins Spiel. Dieser ermöglicht es den Spielern, zahlreiche kosmetische Objekte, sieben einzigartige Spezialisten-Skins und legendäre BFM-Items freizuschalten. Es gibt 30 Ränge im Pass – 15 davon sind kostenlos, 15 nur für Premium-Nutzer zugänglich. Ein beschleunigter Premium-Event-Pass verspricht sogar 15 Rangübersprünge und einen exklusiven legendären Skin für Angel. Der Fokus auf kosmetische Belohnungen ist eine Taktik, die gut ankommen dürfte, da viele Spieler den Wettbewerb eher durch individuelle Anpassungen genießen.

Der Event-Modus: Ein Rausch aus Nostalgie und Innovation

Doch was wirklich ins Auge sticht, sind die neuen befristeten Modi. Rush Override lässt die Spieler in einem PvE-Szenario gegen Maschinen antreten – ein aufregender Twist für die Rush-Mechanik. Hier können vier Spieler einen Trupp bilden und gegen KI-gesteuerte Roboter kämpfen. Wer schon immer von einem intensiven Kampf gegen Maschinen geträumt hat, wird hier auf seine Kosten kommen.

Vorherrschaft kehrt als kleinere, schnellere Variante des Eroberungsmodus zurück. In diesem schnellen Modus müssen Teams strategisch agieren, um die Oberhand zu gewinnen. Wer auf ein intensives, hektisches Spielerlebnis steht, wird hier bestens bedient. Das Highlight kommt aber am 1. April mit dem Modus König des Hügels. Zwei Teams kämpfen um die Kontrolle eines einzelnen Ziels – ein echter Nervenkitzel, wenn man es liebt, im Zentrum des Geschehens zu stehen.

Kartenrotation und die Rückkehr klassischer Schauplätze

Das Event bringt nicht nur neue Modi, sondern auch eine frische Kartenrotation. Karten wie Arica Harbor, Noshahr-Kanäle und Stadion sind wieder mit von der Partie, und die Spieler dürfen sich auf bekannte Umgebungen freuen, die durch die neuen Modi ihre Frische und Relevanz behalten. Diese Schauplätze versprechen, eine ordentliche Portion Chaos und spannende Gefechte.

Das Kriegsmaschine-Event gibt Battlefield 2042 definitiv einen Schub – sei es durch nostalgische Waffenkreationen, neue Spielmodi oder kosmetische Sammlerstücke. Es scheint, als ob EA noch nicht bereit ist, das Projekt aufzugeben, und das Event könnte tatsächlich ein interessanter Vorgeschmack auf zukünftige Updates und vielleicht sogar Battlefield 6 sein. Doch bleibt die Frage: Ist das genug, um das Spiel langfristig zu retten? Nur die Zeit wird es zeigen. Für Fans der Reihe und neue Spieler bietet es auf jeden Fall eine spannende Gelegenheit, in die Welt von Battlefield 2042 einzutauchen und die Waffen sprechen zu lassen.