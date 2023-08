Auf große Spiele-Fortsetzungen muss man immer länger warten – Bericht

Als besonders krasses Beispiel nennt man die GTA-Serie, die bis zu einem offiziellen Nachfolger – GTA 6 – inzwischen ein Jahrzehnt erreicht hat. Die steigenden Ansprüche haben Rockstar Games dazu gezwungen, auf weniger Veröffentlichungen zu setzen und stattdessen in den Live-Service-Markt zu gehen. Am Ende möchte man so die Risiken minimieren, auch wenn man erfolgreiche Fortsetzungen weiterhin bevorzugt. In der Summe wird es zukünftig aber weniger Spiele geben.

„Fans erwarten jedes Mal größere, grafisch detailliertere Spiele“, sagten mehrere Entwickler gegenüber Axios . „Das erfordert größere Teams und umfangreichere Budgets. Der oftmals mühsame Prozess, den Spaß am Spieldesign zu finden, der mehrere Iterationen und den Verzicht auf viel Arbeit erfordert, wird mit mehr Leuten an Bord nicht schneller.“

Das ist nicht nur gefühlt so, sondern inzwischen auch eine Tatsache, wie in einer Untersuchung festgestellt wurde. Waren es vor 10 Jahren im Schnitt zwei Jahre, auf die man sich für eine Fortsetzung gedulden musste, sind es inzwischen mindestens drei Jahre oder auch mal zehn Jahre und länger.

What do you think?