Aufregung um GTA VI – Leak soll Premiere & Launch-Date verraten

Dass man das so offen in einem TV-Interview sagt, ist doch schon etwas sehr ungewöhnlich und lässt große Zweifel an der Echtheit aufkommen. Auch möchte man technische Hinweise wie bestimmte Betonungen, ständiges Rauschen und Sprechpausen gefunden haben, die dafür sprechen können, dass es sich hier um eine KI handelt, zumal das Bildmaterial dazu aus irgendwelchen Gründen einfach fehlt. Zudem stellt sich die Frage, warum Zelnick der Frage nach GTA VI zunächst ausweicht und dann einfach alles hinausposaunt. Das passt nicht so recht zusammen.

Nimmt man jetzt den angeblichen Leak hinzu, der erst einmal authentisch klingt, jedoch kein Bildmaterial aufweist, sagt Zelnick darin ganz klar und deutlich, dass GTA VI im nächsten Geschäftsjahr am 24. Oktober erscheint, während man die Ankündigung durch Rockstar Games am 23. Oktober 2023 erwartet.

Das originale Interview mit Strauss Zelnick bei CNBC gibt es hier zu sehen , das möglicherweise in gekürzter Form veröffentlicht wurde. Den interessanten Abschnitt findet man dafür in zahlreichen Tweets, die immer wieder hochgeladen werden, da das angebliche Original durch einen Copyright-Strike versucht wird, aus dem Netz zu entfernen. Darin spricht Zelnick ungewöhnlich offen über die GTA VI-Pläne.

Derzeit verbreitet sich ein potenzieller Leak zu GTA VI, der möglicherweise das Launch-Date und die geplanten Premiere des Rockstar Games-Titels verrät. In Zeiten von KI gibt es aber auch Zweifel an der Aufnahme, die angeblich bei einem CNBC Interview mit Take-Two CEO Strauss Zelnick entstanden ist.

