Aus der Traum: EA killt unangekündigtes Titanfall-Spiel – Respawn kommt unter die Räder

Es hätte das Comeback eines Kult-Franchises werden können – stattdessen ist es jetzt ein weiteres Opfer in der endlosen Liste geplatzter Gamer-Träume. Ein unangekündigtes Spiel im Titanfall-Universum, das sich bei Respawn Entertainment in der Entwicklung befand, wurde offenbar von Electronic Arts gestrichen. Im gleichen Atemzug rollten Köpfe: Laut einem Bericht von Bloomberg traf es bis zu 400 Mitarbeiter, darunter etwa 100 bei Respawn selbst.

Titanfall lebt – nur nicht bei EA

Die Bombe platzte über Nacht. In einem nüchternen Statement auf X verkündete Respawn, dass man „zwei Inkubationsprojekte in der Frühphase aufgibt“ und sich fortan voll auf Apex Legends und die nächste Iteration von Star Wars Jedi konzentrieren werde. Die Gründe? Strategischer Fokus. Ressourcenoptimierung. Klassisches Management-Kauderwelsch, das in der Praxis oft nur eines bedeutet: kreative Visionen auf dem Altar der Excel-Tabellen geopfert.

Besonders schmerzlich ist der Verlust für die Titanfall-Fans. Das Franchise, das 2014 frischen Wind in das Shooter-Genre brachte und mit Titanfall 2 einen der besten Singleplayer-Shooter der letzten Dekade ablieferte, dümpelte in den letzten Jahren im Schatten von Apex Legends dahin. Dabei machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Respawn im Geheimen an einem neuen Titanfall-Ableger werkelt – möglicherweise sogar einem Extraction-Shooter im Stil von Hunt: Showdown oder Escape from Tarkov. Laut Jason Schreier war genau das der Fall.

PowerPoint schlägt Power Armor

Mit dem Projekt verschwinden nicht nur Codezeilen, sondern auch Hoffnungen – auf mechanisierte Kriegsmaschinen, spektakuläre Wallruns und eine Rückkehr zu einem Spielgefühl, das es in dieser Form kaum mehr gibt. Stattdessen: Umstrukturierungen. Strategien. PowerPoint-Präsentationen.

EA-Sprecher Justin Higgs versuchte zu beschwichtigen: „Wir haben ausgewählte Änderungen vorgenommen, um Teams effektiver aufeinander abzustimmen.“ Übersetzt: weniger Personal, mehr Effizienz. Für viele Entwicklerinnen und Entwickler bedeutet das aber schlicht: Rauswurf.

Immerhin: Die Star Wars-Marke lebt weiter. Und Apex Legends sowieso. Doch Titanfall? Liegt wieder einmal auf Eis – wenn auch diesmal unter einer besonders dicken, frostigen Schicht aus Shareholder-Logik und Prioritäten, die wenig mit Leidenschaft zu tun haben.