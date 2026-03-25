Aus für das PlayStation-Auto: Sonys Gaming-Vision Afeela scheitert

Das ambitionierte Projekt, die PlayStation 5 nativ und per Remote Play in den Straßenverkehr zu bringen, ist offiziell beendet. Sony Honda Mobility stellt die Entwicklung des Afeela 1 sowie alle Folgemodelle ein.

Die Nachricht markiert das Ende des „PlayStation-Autos“. Sony wollte das Fahrzeug nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als rollende Gaming-Konsole etablieren. Durch den Rückzug des Partners Honda aus der gemeinsamen Elektro-Plattform verliert Sony den Zugriff auf das notwendige Chassis und die Fertigungstechnik, um die geplante Gaming-Hardware auf die Straße zu bringen.

Gaming als Kern-Feature: Was geplant war

Im Gegensatz zu bisherigen Infotainment-Systemen sollte der Afeela 1 eine tiefe Integration in das Sony-Ecosystem bieten. Die Hardware-Architektur war darauf ausgelegt, das Auto in ein mobiles Wohnzimmer zu verwandeln:

PS Remote Play Integration: Nutzer sollten ihre PS5-Spiele von zu Hause direkt auf die Panorama-Displays im Cockpit und die Rücksitze streamen können – gesteuert mit dem gewohnten DualSense-Controller.

Nutzer sollten ihre PS5-Spiele von zu Hause direkt auf die Panorama-Displays im Cockpit und die Rücksitze streamen können – gesteuert mit dem gewohnten DualSense-Controller. Unreal Engine 5 Power : Das gesamte Interface und die 3D-Visualisierung der Umgebung basierten auf der Unreal Engine 5, was Grafikleistung auf Gaming-Niveau für Navigation und Sicherheitssysteme versprach.

: Das gesamte Interface und die 3D-Visualisierung der Umgebung basierten auf der Unreal Engine 5, was Grafikleistung auf Gaming-Niveau für Navigation und Sicherheitssysteme versprach. PlayStation-Personalisierung: Geplant waren exklusive Themes aus Franchises wie Gran Turismo oder Astro Bot, die nicht nur die Displays, sondern auch den Sound des Elektroantriebs und die Ambientebeleuchtung anpassten.

Geplant waren exklusive Themes aus Franchises wie Gran Turismo oder Astro Bot, die nicht nur die Displays, sondern auch den Sound des Elektroantriebs und die Ambientebeleuchtung anpassten. Afeela Simulator: Sony hatte bereits eine Schnittstelle für Entwickler geschaffen, um Spiele und Apps speziell für das Breitbild-Display des Autos zu optimieren.

Rechenpower vs. Realität

Mit einer Rechenleistung von 800 TOPS (Tera Operations Per Second) sollte der Afeela die notwendige Power für autonomes Fahren nach Level 3 und gleichzeitiges High-End-Entertainment liefern. 40 Sensoren, darunter Kameras und Lidar, sollten die Umgebung in Echtzeit in die Unreal Engine einspeisen, um eine Augmented-Reality-Erfahrung zu schaffen.

Doch die Abhängigkeit von Honda wurde Sony zum Verhängnis. Da Honda seine EV-Strategie aufgrund des schwachen US-Marktes und gestrichener Subventionen revidiert hat, fehlt dem Afeela das „Rollgestell“. Ein Alleingang Sonys in der Autoproduktion gilt als finanziell ausgeschlossen.

Die Entscheidung trifft vor allem Technik-Enthusiasten, die auf die Verschmelzung von Gaming und Mobilität gewartet hatten. Alle bisherigen Reservierungen werden von Sony Honda Mobility aufgelöst und die Anzahlungen vollständig zurückerstattet. Der Afeela 1 bleibt vorerst ein rein virtuelles Erlebnis. Das Fahrzeug ist weiterhin in „Gran Turismo 7“ spielbar – nun allerdings als Denkmal für ein Projekt, das die Serienreife nie erreichte.

Das Scheitern des Afeela zeigt die Arroganz der Tech-Branche gegenüber der Komplexität des Automobilbaus. Eine PlayStation auf Rädern klingt im Marketing „episch“, scheitert aber an Lieferketten und politisch motivierten Marktschwankungen. Für uns Gamer bedeutet das: Wer im Auto zocken will, greift weiterhin zum Steam Deck oder PlayStation Portal. Das Auto als native Konsole ist nach dem Aus des Apple Cars und nun Afeela vorerst Geschichte.