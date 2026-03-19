Aus für die Marke PSN: Sony baut digitale Dienste bis 2026 um

Sony Interactive Entertainment stellt das Branding „PlayStation Network“ bis September 2026 vollständig ein. Der Konzern möchte damit seine digitale Infrastruktur unter einem noch unbenannten Label vereinheitlichen, wie aus internen Memos hervorgeht.

Das Ende einer Ära für die Datenbank

Sony Interactive Entertainment hat Entwickler darin über das Aus für die Begriffe „PlayStation Network“ und „PSN“ informiert. Die Umstellung erfolgt schrittweise und soll bis September 2026 abgeschlossen sein. Betroffen sind sämtliche Benutzeroberflächen, Marketing-Assets und die technischen Anforderungskataloge für künftige Software-Releases.

Der Prozess startet im Herbst 2026 mit einem Update der Technical Requirements Checklist (TRC), wie Insider-Gaming berichtet. Entwickler müssen ab diesem Zeitpunkt sicherstellen, dass die alten Bezeichnungen aus allen Menüs und Schnittstellen verschwinden. Technische Auswirkungen auf bestehende Freundeslisten, Trophäen oder die Multiplayer-Funktionalität gibt es nicht. Es handelt sich um eine rein kosmetische Anpassung, um einen neuen Auftritt zu etablieren.

Sony begründet den Schritt damit, die Vielfalt der eigenen digitalen Dienste besser abbilden zu wollen. Ein neuer Name für das Ökosystem wurde in der internen Kommunikation noch nicht genannt. Bestehende Accounts bleiben jedoch unberührt.

Die Flucht nach vorn in den Mainstream

Die Marke PSN ist fast zwei Jahrzehnte alt. Sie stammt aus einer Zeit, in der Onlinedienste für Konsolen noch als Zusatz-Feature galten und nicht als das fundamentale Rückgrat des gesamten Geschäftsmodells. Durch die Tilgung des Begriffs „Network“ rückt die Hardware-Marke PlayStation selbst in das Zentrum der digitalen Identität.

Das Ziel ist die Vereinfachung der Außenwirkung. Sony bereitet den Boden für eine Zukunft, in der die Grenze zwischen Hardware-Besitz und Service-Abonnement weiter verschwimmt. Wer spielt, ist bei PlayStation – egal über welchen Kanal der Zugang erfolgt.

Sony tilgt also das „Netzwerk“ aus dem Vokabular, um die Grenze zwischen Hardware-Besitz und reiner Kontoverwaltung endgültig zu verwischen. Man darf gespannt sein, welche neue Vokabel uns die fortlaufende Entmachtung des physischen Spielers als Fortschritt verkaufen wird.