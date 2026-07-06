Aus für weltgrößtes Spiele-Archiv: ICS verliert Förderung

Das weltweit größte öffentlich zugängliche Videospiel-Archiv steht vor dem Aus. Die Internationale Computerspielesammlung (ICS) wird abgewickelt, weil die staatliche Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausgelaufen ist und der Bund kein neues Geld nachschießt.

60.000 Spiele ohne gemeinsame Zukunft

Die Gesellschafter der ICS haben einstimmig für die Schließung gestimmt. Seit 2012 kamen dort über 60,000 Spiele auf Modulen, Disketten, CDs und Blu-rays zusammen, getragen unter anderem von der USK und dem Computerspielemuseum Berlin.

Die physischen Disks und Konsolen gehen nun zurück an die jeweiligen Institutionen. Was mit der mühsam aufgebauten, gemeinsamen Datenbank passiert, ist vollkommen unklar. Die Infrastruktur wird derzeit rechtlich geprüft. Ein Desaster für die Spielkultur.

Verantwortlich für den Liebesentzug ist das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, das die Games-Politik erst 2025 übernommen hatte. Geleitet wird dieses von Dorothee Bär (CSU). Eine dauerhafte Finanzierung sei wirtschaftlich nicht tragbar, heißt es. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hatte das drohende Ende bereits Anfang des Jahres angedeutet. Geholfen hat es nicht.

Ein Schlag ins Gesicht für die Gaming-Geschichte

Für uns Spieler ist das eine fatale Nachricht. Die Gaming-Geschichte stirbt ohnehin einen leisen Tod. Eine Studie der Video Game History Foundation zeigt, dass 87 Prozent der klassischen Spiele in den USA überhaupt nicht mehr im Handel oder digital verfügbar sind. Sie sind schlicht weg. Archive sind die letzte Rettung gegen das Vergessen. Wenn der Staat hier den Stecker zieht, überlässt er unsere Kultur dem digitalen Verfall.

Das Timing könnte kaum bitterer sein. Sony hat zeitgleich bestätigt, die Produktion von physischen PlayStation-Discs bis 2028 komplett einzustellen. Wenn Spiele nur noch auf Servern existieren, die jederzeit abgeschaltet werden können, sind staatliche Archive überlebenswichtig. Die Politik versteht das offensichtlich nicht. Ein schwerer Fehler.

Die Schließung der ICS ist ein kulturpolitisches Armutszeugnis. Während der deutsche Staat Millionen in die Film- und Literaturförderung pumpt, scheitert die Rettung des digitalen Gaming-Erbes an lächerlichen Summen. Wenn die physischen Medien verschwinden, verschwindet ohne Archive auch die Geschichte unseres Hobbys.

Wie seht ihr das: Sollte der Erhalt von alten Videospielen gesetzlich genauso geschützt und finanziert werden wie Denkmalschutz oder klassische Literatur?