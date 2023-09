Aus und vorbei: FIFA-Serie komplett aus PlayStation Store entfernt

Einige der größten Namen der Fußballwelt waren bei den „FC Clubhouse“-Veranstaltungen anwesend, darunter Thierry Henry, Heung-Min Son und Alex Scott in London, Jude Bellingham, Leicy Santos und Vinicius Junior in Madrid und Zinédine Zidane, Laura Georges und Ousmane Dembélé in Paris. Alle Gäste unterstützten das neue Kapitel von The World’s Game, darunter Hunderte von Content Creators wie Miniminter oder DJ Mario.

