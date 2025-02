Ausblick auf die PS6: AMD stellt RDNA 4-Architektur der nächsten Generation vor

Mit Raytracing-Beschleunigern der dritten Generation könnte die PS6 endlich Raytracing in nativer 4K-Auflösung mit hohen Framerates ermöglichen. In Kombination mit AMDs FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) werden hochwertige, verstärkte Frames selbst bei anspruchsvollen Raytracing-Effekten möglich.

Mit der Vorstellung der AMD RDNA 4-Grafikarchitektur macht AMD den nächsten Schritt in Richtung Gaming-Zukunft. Die neuen Radeon RX 9070 XT- und RX 9070-Grafikkarten der Radeon RX 9000-Serie setzen auf 16 GB Speicher, optimierte Raytracing-Beschleuniger und leistungsfähige KI-Einheiten, um ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis zu ermöglichen. Doch was bedeutet das für die PlayStation 6? Die Zusammenarbeit zwischen Sony und AMD wurde bereits bestätigt , die Technologien werden in gewissem Umfang gemeinsam genutzt.

