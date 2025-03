Autopsy Simulator: Medizinischer Horror trifft auf gnadenlose Realität

Pathologen, Hobby-Kriminalisten und Horror-Fans aufgepasst: Am 3. April erscheint mit Autopsy Simulator ein einzigartiges Medizin-Horror-Erlebnis auf PlayStation 5 und Xbox. Entwickelt von Woodland Games und veröffentlicht von Team17, entführt euch dieses Spiel in die beklemmende Welt der Gerichtsmedizin. Hier geht es nicht um schnelle Reflexe oder wilde Schießereien – sondern um den scharfen Verstand, präzise Analysen und die ungeschönte Wahrheit des Todes.

Ein Spiel wie eine Autopsie – intensiv und nichts für Zartbesaitete

Autopsy Simulator setzt auf ein einzigartiges Konzept: Ihr schlüpft in die Rolle eines Pathologen, der anatomisch exakte Leichen untersucht. Doch das Spiel bleibt nicht bei bloßer Simulation – echte Gerichtsmediziner haben an der Entwicklung mitgewirkt, um ein realitätsnahes Erlebnis zu schaffen. Mithilfe medizinisch authentischer Werkzeuge und Verfahren analysiert ihr Verletzungen, findet Hinweise zur Todesursache und kombiniert euer Wissen mit den Fallakten. Die Detailtreue? Nichts für schwache Nerven!

Neben dem Simulationsmodus enthält das Spiel eine eigenständige Story-Kampagne: Autopsy Simulator: Dead Memories. In diesem Psycho-Horror-Abenteuer begleitet ihr Jack, einen vom Leben gezeichneten Pathologen, der mit einer persönlichen Tragödie ringt. Während er an Obduktionen arbeitet, werden seine eigenen inneren Dämonen immer präsenter – und plötzlich vermischen sich Realität und Wahnsinn. Was ist real, was bloße Einbildung? Ein verstörendes, atmosphärisch dichtes Erlebnis erwartet euch.

Mehr als nur Horror – Die Features im Überblick

Realistische Autopsien : Medizinisch zertifizierte Verfahren und detaillierte Anatomie sorgen für ein authentisches Erlebnis.

: Medizinisch zertifizierte Verfahren und detaillierte Anatomie sorgen für ein authentisches Erlebnis. Echte Kriminalfälle : Fallakten basieren auf wahren Verbrechen, erstellt von erfahrenen Rechtsmedizinern.

: Fallakten basieren auf wahren Verbrechen, erstellt von erfahrenen Rechtsmedizinern. Fesselnde Story : Dead Memories verbindet ein packendes Psycho-Rätsel mit beklemmendem Horror.

: Dead Memories verbindet ein packendes Psycho-Rätsel mit beklemmendem Horror. Freier Modus: Wer sich einfach nur in der Kunst der Autopsie üben will, kann dies ohne Story-Zwang tun.

Ob als düstere Lernsimulation oder packender Horror-Thriller – Autopsy Simulator bietet eine Mischung, die es so bisher nicht gegeben hat. Wer sich traut, kann sich unten den grausamen neuen Trailer ansehen. Aber Achtung: Das Spiel nimmt die Bedeutung von „Gänsehaut“ sehr wörtlich!