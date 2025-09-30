Avalanche Studios in der Krise: Just Cause-Macher schließen

Avalanche Studios, das Studio hinter der Just Cause-Reihe, steht vor einer schwierigen Phase. Nach der überraschenden Absage von Contraband, einem Xbox-exklusiven Open-World-Koop-Spiel, bestätigt das Unternehmen nun umfangreiche Entlassungen in allen drei europäischen Niederlassungen. Besonders hart trifft es die Mitarbeiter in Liverpool: Das Studio wird komplett geschlossen.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte Avalanche Studios, dass die Maßnahmen Teil einer umfassenden Überprüfung seien, um den langfristigen Erfolg der Unternehmensgruppe zu sichern. „Angesichts der aktuellen Herausforderungen für unser Geschäft und die Branche haben wir gründlich geprüft, wie wir den langfristigen Erfolg der Avalanche Studios Group bestmöglich sicherstellen können“, heißt es.

Auch Malmö und Stockholm betroffen

Doch nicht nur Liverpool ist betroffen. Auch die Teams in Malmö und Stockholm müssen sich auf Kürzungen einstellen. Laut Studioleitung sollen die Umstrukturierungen die Teams flexibler machen und besser auf die Anforderungen der laufenden Projekte abstimmen. Die Kommunikation betont, dass trotz der schwierigen Entscheidungen das Ziel bleibt, hochwertige Spiele für die Community zu liefern.

Für die betroffenen Mitarbeitenden kündigt Avalanche Studios an, den gesetzlichen Konsultationsprozess einzuhalten und umfassende Unterstützung in dieser Übergangsphase zu bieten. Wie viele Stellen genau wegfallen, wurde bisher nicht kommuniziert.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Für Fans von Just Cause und potenzielle neue Projekte wirft die Schließung in Liverpool Fragen auf. Contraband ist offiziell abgesagt, und es bleibt unklar, wie sich die Umstrukturierungen auf künftige Titel auswirken werden. Branchenkenner sehen in den Schritten von Avalanche Studios ein Zeichen dafür, dass selbst etablierte Entwickler zunehmend unter dem Druck fallen, ambitionierte Projekte zu stemmen, während Publisher ihre Budgets straffen.

Für Spieler bedeutet das zunächst vor allem Geduld: neue Ankündigungen könnten länger auf sich warten lassen, und bestehende Projekte könnten angepasst werden. Für die Entwickler-Community ist es ein weiterer Beweis dafür, wie volatil die Branche auch für große Studios bleiben kann.

Avalanche Studios steht vor einem Neubeginn unter schwierigen Bedingungen. Liverpool schließt, Malmö und Stockholm werden verkleinert, die Entscheidungen markieren einen klaren Einschnitt für die Just Cause-Macher. Ob das Studio daraus stärker hervorgeht oder die Kreativkraft leidet, wird die Zeit zeigen.