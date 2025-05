Avatar: Frontiers of Pandora bekommt einen Director’s Cut – Gerücht

Ubisoft hat mal wieder einen neuen Pfeil im Köcher – oder besser gesagt: einen alten Pfeil, nur mit neuer Verpackung. Laut einem Bericht des notorisch gut vernetzten Insiders Tom Henderson, könnte Avatar: Frontiers of Pandora bald in einer Director’s Cut-Version erscheinen. Die Frage, die sich aufdrängt: Warum?

Ein zweiter Anlauf auf Pandora?

Avatar: Frontiers of Pandora wurde bereits bei seiner ersten Veröffentlichung mit gemischten Reaktionen empfangen. Die Grafik: beeindruckend. Die Welt: exotisch. Das Gameplay: generisch. Viele Kritiker warfen dem Titel vor, ein typischer Ubisoft-Baukasten zu sein – diesmal eben mit blauhäutigen Na’vi statt mit Assassinen oder Hackern. Der erwartete Hype rund um die Avatar-Marke verpuffte weitgehend. Und nun also ein Director’s Cut?

Die offensichtlichen Gründe liegen womöglich auf der Hand. Erstens: Avatar 3 kommt (vielleicht) Ende 2025 – und das Franchise könnte dann mit einem neuen Marketing-Boost zurück in den Mainstream rutschen. Zweitens: Die Nintendo Switch 2 steht in den Startlöchern, und Ubisoft hat traditionell eine gute Beziehung zu Nintendo. Ein Director’s Cut könnte also gleichzeitig auch ein technisches Rebranding sein. Das wäre zumindest die Theorie.

Doch reicht das wirklich?

Ein kosmetischer Neuanstrich macht noch kein Meisterwerk

Das Problem ist: Avatar: Frontiers of Pandora hatte beim ersten Mal eine riesige Bühne – und hat sie nicht genutzt. Die immersive Welt konnte die spielerische Leere nicht kaschieren. Selbst Fans des Films konnten sich dem repetitiven Missionsdesign, dem typischen Ubisoft-Icon-Gewitter und dem erzählerischen Leerlauf nur schwer entziehen. Wer also soll einen Director’s Cut wollen?

Ein weiterer Gedanke drängt sich auf: Ist der Director’s Cut vielleicht mehr Verzweiflung als Vision? Statt ein wirklich neues Spielerlebnis zu schaffen, versucht Ubisoft möglicherweise, ein gescheitertes Produkt durch die zusätzlichen Inhalte in einem Paket zu retten – womöglich auch, um erneut zur Kasse zu bitten. Ob das genügt, um das Vertrauen der Community zurückzugewinnen, darf stark bezweifelt werden.

Statt Innovation droht Reanimation

Ein Director’s Cut für Avatar: Frontiers of Pandora wäre kein völlig unlogischer Schritt – aber auch kein besonders aufregender. Die ursprüngliche Version konnte trotz starker Lizenz nicht überzeugen, und es ist unwahrscheinlich, dass ein paar neue Zwischensequenzen oder ein besserer Shader plötzlich alles ändern. Wenn Ubisoft wirklich auf einen nachhaltigen Erfolg hofft, muss mehr her als ein bisschen Make-up für einen müden Alien.

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass Ubisoft aus der Geschichte lernt – und sich künftig wieder auf Spiele konzentriert, die mehr sind als nur hübsch verpackte Lizenzware.