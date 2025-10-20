Avatar: Frontiers of Pandora – Erster Blick auf den Third-Person-Modus

Ubisoft erweitert Avatar: Frontiers of Pandora um eine komplett neue Perspektive: Ab dem 5. Dezember 2025 können Spieler das actionreiche Abenteuer erstmals im Third-Person-Modus erleben, den Ubisoft heute in einem Teaser vorstellt.

Dieser Schritt verändert nicht nur die Sicht auf die beeindruckenden Landschaften Pandoras, sondern auch das Gefühl für die eigenen Bewegungen und den Kampf gegen die RDA. Parallel dazu bringt das Update ein New Game+, mit dem Spieler ihre Fortschritte in ein neues Durchspielen mitnehmen können, was strategische und narrative Optionen erweitert.

Für Fans gibt es außerdem einen Ausblick auf die Erweiterung „From the Ashes“, die am 19. Dezember 2025 erscheint und neue Regionen sowie Storyelemente liefert. Ubisoft reagiert damit klar auf Community-Wünsche: Mehr Sicht auf die eigene Na’vi-Figur, mehr Kontrolle über das Spielerlebnis und neue Inhalte, die Pandora frischer denn je wirken lassen, ein Schritt, der das Spiel neu definiert.